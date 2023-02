Home

Cosa dice il sesto rapporto Sentieri su inquinamento e salute a Livorno e Collesalvetti?

26 Febbraio 2023

L'intervento della Federazione Livornese Partito della Rifondazione Comunista - Sinistra Europea

Livorno 26 febbraio 2023

L’intervento di Marco Chiuppesi Segretario Federazione Livornese Partito della Rifondazione Comunista – Sinistra Europea:

E’ di pochi giorni fa la pubblicazione del sesto aggiornamento dello studio epidemiologico “SENTIERI”; Studio epidemiologico nazionale dei territori e degli insediamenti esposti a rischio da inquinamento), con dati relativi al periodo 2013-2017.

I comuni di Livorno e Collesalvetti rientrano nelle aree oggetto dello studio.

Non ci sono buone notizie:

continuano e si aggravano gli “eccessi di mortalità” collegati all’inquinamento (cioè, qui si muore e ci si ammala più della media della popolazione).

Alcuni stralci dalle conclusioni dello studio:

“Dal confronto con il periodo precedente, si confermano gli eccessi per la mortalità generale, per tutti i tumori maligni, per le malattie del sistema circolatorio e per quelle dell’apparato digerente per la popolazione femminile. Anche nei maschi, nei gruppi sopra riportati, si riscontrano eccessi di mortalità che si rafforzano rispetto al periodo precedente”.

“Gli eccesi per tumori maligni possono essere in parte associati alla raffineria, non escludendo effetti sinergici con gli stili di vita, l’abitudine al fumo e all’alcool e lo stato socioeconomico”.

“Per il mesotelioma della pleura, si conferma l’eccesso di mortalità nei maschi e si rafforza quello osservato nelle femmine. Tale eccesso, essendo presente in entrambi i generi, può essere ricondotto a esposizione ad amianto di origine sia occupazionale sia ambientale”.

“I dati aggiornati confermano un profilo di salute del sito generalmente peggiore rispetto a quello regionale (in particolare per le mortalità e per le anomalie congenite), che si ipotizza in parte ascrivibile a pressioni ambientali esistenti nel sito”.

Il rapporto va studiato con attenzione e continueremo a farlo, ma da una prima lettura, l’inquinamento ci uccide e ci fa ammalare in maniera significativa.

Questo è un problema da affrontare e da risolvere, e lo diciamo da tempo. Come in passato, questo tema – a cui negli anni abbiamo dedicato numerose iniziative – sarà centrale nelle proposte programmatiche che porteremo alla discussione con la cittadinanza e con le altre forze politiche in vista delle prossime amministrative nei comuni di Livorno e Collesalvetti.

Qui il link al rapporto, di Livorno e Collesalvetti si parla alle pp. 156-161:

https://epiprev.it/pubblicazioni/sentieri-studio-epidemiologico-nazionale-dei-territori-e-degli-insediamenti-esposti-a-rischio-da-inquinamento-sesto-rapporto

