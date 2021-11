Home

Cosa evitare di fare in palestra se vuoi allenare correttamente i glutei

29 Novembre 2021

Salute e benessere – 29 novembre 2021

Un muscolo troppo forte

Spesso in palestra si vedono fare esercizi banali con carichi ridicoli con l’idea di allenare correttamente i glutei. Il grande gluteo è un muscolo troppo forte per essere messo in difficoltà con carichi leggeri, vediamo qualche esempio:

– Squat all’abductor machine

– Hip Thrust alla leg extension

– Gluteus Machine

Squat all’Abductor Machine

L’abductor machine è un macchinario isotonico con la funziona di dare enfasi sui muscoli abduttori dell’anca come il tensore della fascia lata, il medio ed il piccolo gluteo.

Fare lo squat a questo macchinario comporta uno stimolo ridicolo sul grande gluteo in quanto il carico su di esso è piuttosto basso e l’enfasi sul grande gluteo è veramente poca, in quanto la resistenza è data solo dalla forza di gravità. Di contro c’è invece molta enfasi sul tensore della fascia lata, ma dubito che tu voglia lavorare su quest’ultimo.. ecco che in questo caso NON stai allenando correttamente i glutei

Hip Thrust alla leg extension

Macchinario isotonico a catena cinetica aperta che nasce come esercizio focus per i quadricipiti.

L’Hip Thrust a questo macchinario comporta una serie di compensi con la colonna che oltre ad essere inutili, sono anche dannosi. Il movimento è vincolato e non permette di rispettare la naturale biomeccanica articolare. Anche in questo caso NON stai allenando correttamente i glutei

Gluteus Machine

Altro macchinario isotonico a catena cinetica aperta.

Fa sempre bene ribadire un concetto importante, quindi ribadisco che il grande gluteo è un potente estensore dell’anca (in particolare estende il femore sull’ileo). Ecco che facendo questo esercizio il carico sul grande gluteo non è sufficiente, inoltre si vedono spesso compensi in rotazione di bacino completamente inutili. Di nuovo, anche in questo caso NON stai allenando correttamente i glutei.

Conclusioni

Lascia perdere i macchinari isotonici, o quantomeno dedicagli solo una piccolissima parte del tuo allenamento e fallo alla fine, se vuoi allenare correttamente i glutei. Molto meglio esercizi a corpo libero con l’utilizzo di bilancieri, manubri, o addirittura scatti ad elevata intensità e chiaramente di breve durata.

Inserisci sempre nel tuo programma di allenamento Squat (e varianti), Hip Thrust (e varianti), contraffondi, stacchi (e varianti) se vuoi allenare correttamente il tuo muscolo grande gluteo…che se si chiama grande ci dovrà pur essere un motivo!

In tutti gli altri casi stai spendendo tempo, soldi ed energie.

Rubrica a cura di:

Vincenzo Sudi, Dottore in scienze delle attività motorie e sportive, divulgatore e Personal Trainer

Facebook > https://www.facebook.com/vincenzosudichinesiologo

Instagram -> https://www.instagram.com/vincenzosudi_chinesiologo

