Cosa fare a Livorno nel weekend del 21 e 22 giugno

21 Giugno 2025

Livorno 21 giugno 2025

Sabato 21 giugno

Spettacolo di danza contemporanea al Nuovo Teatro delle Commedie Sabato 21 giugno alle ore 21:00

Sabato 21 giugno alle ore 21:00 Il Nuovo Teatro delle commedie ospiterà lo spettacolo “15 danzatori x 14 performance”, una produzione dell’A.E.D. Associazione Europea Danza di Livorno.

Come suggerisce anche il titolo in scena gli interpreti sono 15 danzatori che esploreranno le loro relazioni in una dimensione di sogno e di continuo ricordo. Un viaggio onirico a tratti struggente, come in un film in bianco e nero, dove i danzatori sono al centro dell’azione e vivono in una dimensione sospesa, di sogno e di distacco.

Il tema essenziale è la ricerca di una occasione d’incontro per superare i contrasti e i conflitti, l’interazione continua tra persone diverse attraverso il gesto, lo sguardo e il movimento, al fine di stabilire un equilibrio per quanto effimero.

Le 14 performance sono coreografie inedite realizzate da Jenny Buonamano, Roberta Furlan, Alice Poli e Fabiola Zecovin.

I danzatori sono; Beatrice Bustone, Elisabetta Brau, Giulia Crispoldi, Gaia De Pascalis, Sara Doda, Sara Guri, Lorenzo Zarra, Sara Auribelli; Angelica Abigail Carpina, Caterina Carpina, Rubina Coca, Chiara De Mizio, Miriam Feliciani, Silvia Meggiolaro; Caterina Montana. Direzione artistica di Lorella Reboa I biglietti sono disponibili sul circuito oooh.events

Scenari di quartiere Duo Ausencias in EL CORAZÓN AL SUR

Sabato 21 giugno, alle ore 19.30 in Via Gobetti nel quartiere Corea il Duo Ausencias regalerà un viaggio nel Sud America, in un gioco di corteggiamento e di seduzione che passa attraverso le melodie più struggenti del Tango.

El Corazón al Sur è un viaggio musicale nell’intimità dell’Argentina, terra di nostalgie e passioni, dove ogni nota vibra di memoria e desiderio.

Il soprano Barbara Luccini e la fisarmonica di Massimo Signorini; il Duo Ausencias, intrecciano voce e respiro per raccontare storie d’amore, assenze, lotte e poesia.

Dal tango di Gardel alla preghiera laica di Piazzolla, dalla delicatezza di Guastavino ai richiami popolari di Ginastera e Lopez Buchardo. il programma attraversa i colori più intensi della musica argentina, con incursioni che amplificano il senso del viaggio: le atmosfere oniriche di Weill, l’energia urbana di Girotto, l’eco balcanica di Bregovic.

“El corazón al sur” è non solo un brano, ma un manifesto emotivo: il cuore che rimane fedele alle sue radici, anche nel silenzio delle assenze.

Prima della serenata, alle ore 18.30, sarà possibile la visita alla scoperta del Quartiere guidati da Fabrizio Ottone

Onda su Onda Music Festival, la Bandabardò sabato 21 giugno sul palco dell’anfiteatro del porto di San Vincenzo

Sabato 21 giugno a partire dalle 21.30 sul palco dell’anfiteatro del porto (Piazza Serini) per l’evento inaugurale sarà protagonista la storica Bandabardò, tra le più amate del panorama folk-rock italiano, con il nuovo spettacolo ‘Fandango Summer Tour 2025’.

Domenica 22 giugno

Sul palco di Villa Trossi, il comico Consalvo Noberini.

Domenica 22 giugno, Novanta minuti (+ il recupero) di puro divertimento tra letture sarcastiche, momenti riflessivi, inediti e improvvisazioni. Un caleidoscopio umano tipico dell’artista che spazia tra lingua italiana, dialetti e modi di dire. La sua verve comica è fortemente radicata nella sua città natale e nello sbeffeggio, sempre garbato, dell’“homo labronico”.

Una serie di divertentissime gags e una strabiliante serie di racconti di quello che è stato e di quello che è oggi il patrimonio genuino e verace di una città che cambia come fosse un camaleonte, ma mantiene inalterato lo “scoglio” tipico nel linguaggio nostrano e nei modi di fare unici, conditi con uno humour che difficilmente fuori Livorno è possibile interpretare.

Scenari di quartiere, FABRIZIO SACCOMANNO in IANCU – Un paese vuol dire

Il narratore Fabrizio Saccomanno che ci racconterà “Iancu, un paese vuol dire”, spettacolo teatrale scritto con Francesco Niccolini, di scena domenica 22 giugno, ore 19.30, in via Giordano Bruno alla Guglia.

E’ il racconto di una giornata al sud; proprio di una domenica dell’agosto del 1976 in cui la grande Storia, quella con la S maiuscola, invade la vita e le strade di un paese del Salento. Un famoso bandito, fuggito dal carcere di Lecce due giorni prima, è stato riconosciuto mentre si nasconde nelle campagne del paese. Inizia così una tragicomica caccia all’uomo che coinvolge un po’ tutti, bambini compresi. Ma questo non è solo il racconto di una giornata. È il racconto di un’infanzia e degli inganni e le illusioni che la circondano. Ed è soprattutto il racconto di un’epoca

La chitarra di Andrea Valeri in Valerilive e Miss reginetta d’Italia, due eventi in Fortezza Vecchia

VALERILIVE. Andrea Valeri è uno dei chitarristi più famosi al mondo. Nel 2024 ha vinto l’Intercontinental Music Awards Competition. Nei suoi concerti alterna brani di band e solisti a pezzi di sua composizione. La linea che unisce questa selezione quella è di aver lasciato un solco nella storia della musica. Da Mark Knopfler al sound dei fratelli Porcaro passando per gli Oliver Onions. Biglietti: 15 euro intero, 10 ridotto.

Nella stessa sera, su un altro palco, alle ore 21.30, la quarta selezione toscana di Miss Reginetta d’Italia.

A Cecina il Tinì apre la stagione estiva con Chelina Manuhutu, Fabio Neural, Kommando

Sabato 21 giugno 2025 l’estate del Tinì Soundgarden di Cecina (Livorno) entra decisamente nel vivo, con una serie di superospiti in grado di rappresentare al meglio l’attuale scena elettronica, dalla house alla techno. Tinì in lingua thailandese significa qui: un omaggio alle origini etniche del club ed alla sua anima accogliente; Tinì non è soltanto un club: è uno spazio polivalente, aperto a contaminazioni artistiche, eventi culturali e progetti che vadano oltre il concetto di clubbing in quanto tale.

Summertime Madness 2025 è lo slogan che accompagnerà il Tinì questa estate, pronto una volta di più a confermarsi un indiscusso punto di riferimento per quanto riguarda la scena elettronica italiana ed internazionale. Sabato 21 si inizia con Chelina Manuhutu e si va avanti sino a sabato 23 agosto.

sabato 21 giugno: Chelina Manuhutu, Fabio Neural, Kommando. Il percorso musicale della dj e producer olandese – con origini indonesiane Chelina Manuhutu è iniziato nel 2011 e da allora è stato caratterizzato da una crescita costante, in primis ad Ibiza e poi nei locali e nei festival più importanti in tutto il mondo, così come non sono rare le sue incursioni nel mondo della moda, basti pensare in particolare ai suoi set per griffe di livello quali Armani e Lagerfeld. Nel 2023 è stata insignita del titolo di World’s Breakthrough Artist 2023 ai recenti Golden Moon Awards.

Sabato e domenica 21 e 22 giugno

Museo della Città, visite guidate a partenza garantita nel fine settimana

Livorno, 20 giugno 2025 – Anche questo fine settimana tornano al Museo della Città, Sezione di Storia e Arte Antica Medievale e Moderna, le visite guidate a partenza garantita a cura delle cooperative Itinera, Agave e CoopCulture.

Sia domani, sabato 21, che domenica 22 giugno i tour partiranno alle ore 17. Costo della visita 3 €, oltre al biglietto di ingresso.

A Montenero la tradizionale festa di San Giovanni

In piazza delle Carrozze si svolge per tre giorni la tradizionale festa di San Giovanni, questo il programma per Sabato, domenica e lunedì:

Sabato 21 giugno

Ore 19.30 Insieme con i Radio Ithemba

Ore 21.30 The Magic Show, spettacolo di magia con Alberto Giorgi e Laura

Domenica 22 giugno

Ore 20.30 Grande festa delle bolle con Fabio Saccomani

Ore 22.00 Il resto della ciurma in concerto

Lunedì 23 giugno

Ore 15.30 Gimkana ciclistica categoria giovanissimi FCI aperta a tutti

Ore 19.30 musica con dj Andrea Carpina

0re 21.00 Alti e bassi, spettacolo con Michele Crestacci

Ore 23 accenzione in piazza del Fuoco di San Giovanni

