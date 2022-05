Home

Cosa fare a Livorno nel Weekend di Santa Giulia

21 Maggio 2022

Cosa fare a Livorno nel Weekend di Santa Giulia

Livorno 21 maggio 2022 – in città nel weekend di Santa Giulia, Patrona di Livorno. Mercatinio, teatro processione, illuminazione Voltone, coppa Santa giulia e tanto altro ancora

SABATO 21 MAGGIO

La coppa Santa Giulia

La Coppa Santa Giulia è la seconda gara remiera della stagione che si disputerà nelle acque antistanti il Pontino, la Falsa Braga della Fortezza Nuova e il Voltone

Alle 17 prenderanno il via le fasi eliminatorie della gara remiera. Inizieranno le imbarcazioni junior e le barche condotte dagli equipaggi femminili, seguite poi dalle imbarcazioni a 4 remi e dagli armi a 10 remi, sarà una gara a inseguimento.

Tra una fase eliminatoria e l’altra si terranno intermezzi musicali a cura di corali provenienti da tutta la Toscana.

Tra le 19.30 e le 20.30 ci sarà un breve intervallo, dopodiché gli eventi riprenderanno con le semifinali dei 4 remi e 10 remi. Dopo le 22.00, le finali della Coppa, alle 23.00 le premiazioni

La processione di Santa Giulia lungo canali medicei

Il programma prevede alle 17.30 il posizionamento delle reliquie di Santa Giulia sull’imbarcazione che la condurrà in processione.

Alle 21.30 si entra nel vivo con la partenza dalla Darsena Vecchia della suggestiva processione in mare e nei canali medicei fino a giungere alla Falsa Braga della Fortezza Nuova con il saluto e la benedizione da parte del Vescovo monsignor Simone Giusti.

La musica della Fanfara dell’Accademia Navale e i canti della Corale Diocesana accompagneranno il solenne momento.

FUOCHI D’ARTIFICIO

Alle 23,30 conclusione della giornata con i giochi pirotecnici dalla Fortezza Nuova.

TEATRO

Al teatro Goldoni, lo spettacolo in ricordo di Lindsay Kemp

Alle ore 21, sul palco del Teatro Goldoni “Kemp Dances Ancora”, lo spettacolo in ricordo del coreografo, attore, ballerino, e regista inglese Lindsay Kemp scomparso a Livorno il 25 agosto 2018.

Al Teatro Vertigo, in scena “Avertiganzers”

E’ l’ultimo appuntamento della stagione 21/22 al teatro Vertigo, andrà in scena “Avertiganzers”, uno spettacolo che raccoglie l’eredità dei vecchi e nobili varietà del passato, ma che aggiunge, oltre ai contenuti e personaggi nuovi e originali, molta tecnologia.

MUSEI

Al Museo della Città, mostra su Vittore Grubicy de Dragon tra divisionismo e simbolismo”, si terrà al Museo della Città fino al 10 luglio.

DOMENICA 22 MAGGIO

MERCATINO

Mercatino del venerdì straordinario per Santa Giulia in via dei Pensieri e via Allende dalle ore 7 alle ore 14.30 di domenica

SANTA GIULIA MESSA E PROCESSIONE

Alle 17.30 sarà celebrata la solenne messa in Duomo presieduta dal Vescovo monsignor Simone Giusti seguita dalla processione con le reliquie della Santa per le vie del centro cittadino.

Questo l’itinerario: piazza Grande, via Grande, piazza Colonnella, via dell’Arsenale, piazza dell’Arsenale, con sosta e benedizione e ritorno in Duomo lungo lo stesso percorso.

La processione sarà accompagnata dal suono della Fanfara dell’Accademia Navale

Inaugurazione dell’illuminazione del Voltone con giro in battello

Le celebrazioni in onore di Santa Giulia si concluderanno domenica alle 21,30 con l’inaugurazione dell’illuminazione del primo intervento di valorizzazione illuminotecnica sotto il Voltone di piazza della Repubblica.

Alle 21,30 il battello Marco Polo (48 posti) imbarcherà le autorità e la stampa per il primo giro inaugurale, dopodiché la stessa barca e Libur (110 posti) saranno a disposizione dei cittadini che vorranno ammirare la nuova illuminazione.

Tre i tour gratuiti, fino ad esaurimento posti, alle 21,40, alle 22 e alle 22,30 con imbarco dallo scalandrone sul viale Avvalorati.

MUSEI

