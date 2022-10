Home

Politica

“Cosa fare dopo il voto? Rafforziamo l’Unione Popolare”. Il 13 ottobre assemblea pubblica

Politica

12 Ottobre 2022

“Cosa fare dopo il voto? Rafforziamo l’Unione Popolare”. Il 13 ottobre assemblea pubblica

Livorno 12 ottobre 2022 – Assemblea pubblica “Rafforziamo l’Unione Popolare!”

Il partito della Rifondazione Comunista e Potere al Popolo, le forze che sul nostro territorio hanno promosso la lista “Unione Popolare” alle elezioni politiche, organizzano per giovedì 13 ottobre, alle ore 21:00, presso l’ex Cinema Aurora una assemblea pubblica “Rafforziamo l’Unione Popolare!”

Dopo il 25 settembre lo scenario che emerge non solo era annunciato da tempo nei sondaggi, ma è anche il frutto di processi di lungo corso.

Lo è di sicuro l’astensione: l’affluenza alle urne si ferma al 63,9%, un crollo di quasi dieci punti rispetto a soli 4 anni fa.

Ma i punti diventano venti se paragonati alle elezioni del 2006, in cui andò al voto l’84% degli aventi diritto.

È qualcosa che abbiamo visto anche nelle tornate regionali e amministrative degli ultimi anni, è un problema enorme per chi come noi pensa che la partecipazione democratica faccia bene soprattutto alle classi popolari, mentre sembra non essere un problema per le nostre élite che sono anzi contente di spartirsi fra pochi il potere, facendo scomparire i temi e riducendo la competizione elettorale a una prova di forza fra clientele e di show fra i leader.

Ci incontriamo quindi tutte e tutti giovedì 13 ottobre alle ore 21 all’Ex Cinema Aurora, per un’assemblea pubblica che coinvolgerà i nostri candidati alle scorse politiche, i e le militanti e chiunque vorrà portare un proprio contributo.

Sarà un modo per fare un punto della situazione e confrontarci, per continuare ad organizzare ed organizzarci per il futuro del nostro paese.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin