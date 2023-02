Home

Rubriche

Economia e finanza

Cosa sono i buoni welfare e perché sono utili per un’azienda?

Economia e finanza

28 Febbraio 2023

Cosa sono i buoni welfare e perché sono utili per un’azienda?

Livorno 28 febbraio 2023 – Cosa sono i buoni welfare e perché sono utili per un’azienda?

Il welfare aziendale sta diventando sempre più un tema centrale per le imprese che cercano di mantenere i propri dipendenti felici e produttivi. Come si vedrà in questa guida approfondita, tramite i buoni welfare le aziende possono contare su uno strumento sempre più diffuso per raggiungere questo obiettivo, fornendo ai dipendenti benefici come sconti su prodotti e servizi, supporto finanziario e programmi di benessere mentale e fisico.

Questi buoni si sono dimostrati efficaci nel migliorare la soddisfazione dei dipendenti e la loro produttività ed è per questo che molte imprese hanno iniziato a considerarli come parte integrante del loro pacchetto di benefici per i dipendenti. In questo articolo si scoprirà tutto quello che c’è da sapere sui buoni welfare e verranno fornite informazioni utili su come funzionano, su quali sono i loro vantaggi per le aziende e, infine, su come possono essere utilizzati per migliorare il benessere dei dipendenti e la produttività aziendale.

Welfare e lavoro agile: un nuovo modo di fare impresa

Il concetto di welfare aziendale può essere spiegato come l’insieme di strumenti e iniziative finalizzati a favorire la qualità dell’ambiente di lavoro e a sostenere il benessere delle persone coinvolte. Grazie al “welfare”, infatti, le aziende possono beneficiare di migliori tassi di produttività e attirare le migliori risorse umane disponibili sul mercato del lavoro.

Non è un caso se, in assenza di interessanti politiche interne di welfare, le aziende si trovino a dover fare i conti con elevati livelli di turnover, di assenteismo e di scarsa collaborazione delle squadre di lavoro.

Il welfare va di pari passo con il concetto di “lavoro agile” che, con la complicità della pandemia, ha assunto un nuovo rilievo nella nostra società. Esso incarna i valori della flessibilità e dell’autonomia, rendendo i collaboratori meno vincolati ma più responsabilizzati nei confronti delle proprie mansioni.

I buoni o ticket welfare: cosa sono e quali vantaggi offrono

I buoni welfare, come spiegato anche nella pagina dedicata di Bestshopping , sono uno strumento molto importante per le aziende, perché permettono di integrare il reddito dei collaboratori senza doversi fare carico del peso fiscale.

Essi sono voucher di valore economico differito che le aziende erogano ai propri collaboratori e che, quindi, fungono da integrazione della retribuzione. Grazie ai buoni welfare le persone possono accedere a una grande varietà di servizi tra quelli previsti dal piano aziendale, come carburante, spesa alimentare, fitness, cure mediche e molto altro ancora.

I buoni welfare sono stati introdotti dalla Legge di Bilancio 2016 grazie alla quale le aziende hanno potuto contare su strumenti estremamente flessibili oltre che convenienti da un punto di vista fiscale e amministrativo.

Convenienti anche per le aziende: ecco il perché

In parte sono stati già spiegati i motivi per cui i buoni welfare siano così convenienti da un punto di vista strategico per le aziende. In aggiunta questi ticket sono stati pensati per alleggerire il carico fiscale e amministrativo derivante da buste paghe o saldi di fatture ai collaboratori esterni.

In particolare l’utilizzo di buoni welfare è utile a generare una serie di importanti vantaggi fiscali alle imprese che, finalmente, possono erogare benefit ai collaboratori per intero, cioè senza prelievi dall’erario. Nello specifico il Testo Unico delle Imposte sui Redditi, TUIR, prevede all’articolo 51 tutte le categorie di beni e servizi che possono essere erogate senza essere assimilate alla formazione del reddito dei collaboratori.

Inoltre le spese derivanti dall’acquisto dei voucher welfare da parte delle aziende sono deducibili ai fini IRAP e IRES. Un duplice vantaggio che ricade anche sui lavoratori, perché tutti i benefit welfare ricevuti, di fatto, sono utilizzabili per intero e non concorrono al conteggio del reddito complessivo percepito.

Come si possono utilizzare i ticket welfare?

Il collaboratore che riceverà i ticket welfare potrà utilizzarli in tanti modi, secondo le modalità previste da questo, senza anticipare alcuna somma di denaro e nell’immediato. In particolare riceverà dei buoni a valore nominale, sia in forma cartacea che digitale, utilizzabili presso le attività commerciali convenzionate o presso i siti aderenti come un vero e proprio titolo d’acquisto.

I beni e i servizi accessibili attraverso i voucher welfare sono tantissimi e sono pensati per soddisfare una grande varietà di esigenze che comprendono l’attività professionale e quella familiare e privata. I collaboratori possono accedere a benefit riguardanti trasporti, formazione, benessere, servizi di supporto per la genitorialità ma anche assistenza anziani, spesa alimentare, carburante, prodotti per la cura del corpo e molto altro ancora.

L’utilizzo di questi ticket è facile e immediato ma, ovviamente, le condizioni dipendono dal tipo di fornitore a cui l’azienda si è rivolta per l’acquisto. In generale i buoni welfare hanno una scadenza temporale di circa un anno e possono avere un valore variabile a seconda delle decisioni interne maturate in ambito di politiche di welfare aziendale.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin