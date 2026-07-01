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Cronaca

Cosp, CGIL FP e UIL FP al fianco di Salvetti e della Polizia Locale

Cronaca

1 Luglio 2026

Cosp, CGIL FP e UIL FP al fianco di Salvetti e della Polizia Locale

Livorno 1 luglio 2026 Cosp, CGIL FP e UIL FP al fianco di Salvetti e della Polizia Locale

Dopo la conferenza stampa con cui il sindaco Luca Salvetti ha illustrato quanto accaduto durante il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica (Cosp), arriva la presa di posizione delle segreterie aziendali del Comune di Livorno di CGIL FP e UIL FP.

Con una nota congiunta, le due organizzazioni sindacali esprimono infatti pieno sostegno alle dichiarazioni del primo cittadino e difendono l’operato della Polizia Locale, finita al centro del confronto istituzionale che si è svolto in Prefettura.

“In relazione a quanto accaduto durante il Cosp tenutosi in Prefettura, sul quale il sindaco Luca Salvetti ha riferito durante la conferenza stampa di questo pomeriggio – si legge nella nota – le segreterie aziendali del Comune di Livorno di CGIL FP e UIL FP esprimono sostegno, supporto e condivisione per quanto rappresentato dal sindaco Luca Salvetti e all’operato dei lavoratori della Polizia Locale del Comune di Livorno a garanzia della sicurezza di tutti i cittadini”.

Con questo intervento le due sigle sindacali prendono posizione all’indomani dello scontro istituzionale emerso nel corso del Cosp, ribadendo la propria vicinanza agli agenti della Polizia Locale e riconoscendone il ruolo svolto quotidianamente a tutela della sicurezza della città.

La nota è firmata da Luca Conti, responsabile della segreteria aziendale CGIL FP, e da Rosa Distaso, coordinatrice provinciale UIL FP Enti Locali.