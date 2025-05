Home

18 Maggio 2025

Marina di Bibbona (Livorno) 18 maggio 2025 Costa degli Etrusch Epic, Goria vince la carica dei 500

Ben 500 arrivati fra i due percorsi alla Costa degli Etruschi Epic, la classicissima di Marina di Bibbona (LI) inserita nel calendario internazionale Uci e valida per la Coppa Toscana Mtb, il Rampitek e la Deltos Cup.

E’ la conferma del momento d’oro della Mtb toscana, una settimana dopo i grandi numeri di un’altra classica internazionale come la Capoliveri Legend Cup e alla Costa degli Etruschi si respirava aria di rivincita, anche se i protagonisti sono stati diversi, ma hanno reso la gara davvero di altissima qualità.

La Marathon misurava 73 km per 1.900 metri che hanno esaltato la figura di Stefano Goria, il biker della Scott che ha splendidamente sfruttato il lavoro dei compagni, Andrea Siffredi e lo svizzero Andrin Beeli. I tre hanno fatto selezione, ma Andrea Taffaerl (Metallurgica Veneta) è rimasto attaccato a loro fin quando Goria ha rotto gli indugi nella seconda parte di gara, andando a vincere in 2h46’32” con 1’33” sullo stesso Taffarel che in volata ha impedito la tripletta del team rivale, beffando Beeli e Siffredi classificati nell’ordine ma anche Vincenzo Saitta (Rolling Bike) che era stato capace di riagganciarsi.

La prova femminile ha incoronato Chiara Burato (Stones Bike) che in 3h29’41” ha prevalso per 7’46” su Chiara Gualandi (BHS team), terza Maria Cristina Nisi (Boscaro Racing Team) a 10’00”.

Nel percorso medio di 57 km per 1.400 metri prima posizione per Alessio Sottili (Ciclissimo Bike) che in 2h22’09” ha chiuso con lo stesso tempo di Brian Ceccarelli (Cc Appenninico 1907) classificato però come secondo.

Terza posizione per Claudio Pollini (Ciclissimo Bike) a 1’40. Fra le donne prima Chiara Vernaccini (Livorno Team Bike) in 3h09’54” davanti a Ernestina Frosini (Biking Racing Team) a 3’15” e a Luisa De Lorenzo Poz (Team Estebike Zordan) a 8’06”.

Per gli organizzatori del Cecina Mtb è stata un’altra grande dimostrazione di affetto per una gara tra le più amate del panorama nazionale. Prossimo appuntamento a luglio con il Grantour Pratofiorito.

