Home

Sport

Costa degli Etruschi Epic, a Marina di Bibbona arriva il bis di De Cosmo

Sport

12 Maggio 2024

Costa degli Etruschi Epic, a Marina di Bibbona arriva il bis di De Cosmo

Livorno 12 maggio 2024 – Costa degli Etruschi Epic, a Marina di Bibbona arriva il bis di De Cosmo

Costa degli Etruschi Epic, ancora una volta la Marathon toscana, tappa dei circuiti Coppa Toscana Mtb, Rampitek e Deltos Cup a Marina di Bibbona è stata una festa ma soprattutto una sfida al calor bianco fra i migliori esponenti della mountain bike italiana e non solo.

La gara principale su 70 km per 2.000 metri ha riservato grande spettacolo con la sfida all’arma bianca fra il campione uscente Gioele De Cosmo (Scott) e il norvegese Ole Hem (Metallurgica Veneta Mtb, alla fine risolta a favore dell’azzurro in 2h46’59” con soli 10” di vantaggio. Terzo gradino del podio per Stefano Goria (Mentecorpo Cicli Drigani) a 1’21”, battendo allo sprint Nicola Taffarel (Metallurgica Veneta Mtb) e la coppia della Soudal Leecougan con l’ex iridato colombiano Leonardo Paez e Dario Cherchi. Fra le donne prima Claudia Peretti (Olympia Factory Team), reduce dalla vittoria alla Lake Como Marathon della domenica precedente, che in 3h18’27” ha prevalso per 19’01” su Maria Zarantonello (Metallurgica Veneta Mtb) e per 27’10” su Vittoria Pietrovito (Bike and Fun Team).

Sui 48 km per 1.300 metri primo posto per Matteo Spinetti (Ciclissimo Bike Team) in 2h06’29”, con 7’53” su Mattia Contemori (Donkey Bike Sinalunga) e 9’10” su Claudio Pollini, compagno di colori del vincitore. Prima doonna Beatrice Mistretta (Bottecchia factory Team) in 2h49’12” precedendo Maryann Huckvale (Bicitime Racing Team) di 3’37” e Greta Bruguier (Zerozero Team) di 5’17”.

La storia della corsa del territorio labronico prosegue grazie anche ai tanti volontari che hanno dato un contributo decisivo alla riuscita dell’evento, al fianco degli organizzatori dell’Mtb Cecina pronti a rilanciare la sfida per il prossimo anno.