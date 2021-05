Home

Bibbona

7 Maggio 2021

Costa degli Etruschi Epic, tutto pronto per la 22esima edizione

Livorno 7 maggio 2021

Tutto pronto per la 22esima edizione della Costa degli Etruschi Epic, che anche quest’anno si preannuncia come una gara di altissimo livello.

La prova, in programma per domenica 9 Maggio a partire dalle 8.30, è inserita nel prestigioso calendario Internazionale UCI ed ha attratto tanti big dall’estero, oltre ad avere l’adesione unanime di tutti i top team italiani.

Sarà la prima Marathon internazionale dell’anno in Italia, il primo vero e proprio confronto globale della stagione 2021.

Il polo logistico avrà sede al Park Hotel Marinetta, una struttura dove trovare la segreteria, ufficio iscrizioni e ritiro pacchi gara, antidoping e dove si svolgerà il briefing per i team, mentre al Camping I Melograni saranno disponibili il lavaggio bici e l’assistenza medica, oltre a mettere a disposizione la sua capacità ricettiva insieme alle altre strutture convenzionate.

Un’ottima occasione per trascorrere un weekend di mare, con temperature gradevoli, in una delle località più apprezzate del Tirreno.

Due saranno i percorsi, il Marathon UCI di 72 km e il Classic di 48 km, con il cuore sempre immerso nel meraviglioso bosco della Magona, un vero paradiso per i bikers.

La giornata di sabato 8 maggio sarà dedicata agli eventi collaterali : al mattino si terrà la Ganza Gravel , una pedalata, con bici Gravel o Mtb, su un tratto della ‘Costa degli Etruschi Epic’ e nel pomeriggio sarà la volta della Pedalata Gourmet , che porterà i partecipanti, in sella alle bici, su un percorso enogastronomico dedicato alla degustazione di prodotti locali.

Per garantire i migliori servizi e nel rispetto dei protocolli di sicurezza, il comitato organizzatore ha deciso di chiudere le iscrizioni a quota 1.000: saranno accettate solo le iscrizioni online, pervenute entro le 24 del 7 maggio e non sarà, quindi, possibile iscriversi in loco nei giorni di sabato e domenica.

