Costa degli Etruschi Epic, tutto pronto per la gara più emozionante

Bibbona

6 Maggio 2022

Bibbona (Livorno) 6 maggio 2022

Tutto pronto per la 23esima edizione della ‘Costa degli Etruschi Epic’, già entrata a far parte del prestigioso calendario Internazionale UCI.

Tantissimi i big al via, tra i quali l’ex Campione del Mondo Marathon, il colombiano Leonardo Paez insieme con i migliori del panorama nazionale e non.

Anche per quest’anno il polo logistico è al Park Hotel Marinetta, dove è possibile trovare la segreteria, dove si ritireranno i pacchi gara e dove si svolgerà il briefing per i team, mentre nel Camping I Melograni sarà allestito il lavaggio bici e l’assistenza medica.

Due i percorsi: il Marathon UCI di 72 km e il Classic di 48 km, con il cuore e i piedi sempre immersi nel meraviglioso parco della Magona, un vero paradiso per i bikers.

Primo appuntamento sabato 7 maggio quando, oltre alla verifica delle tessere e alla riunione tecnica, è in programma la ‘Pedalata Gourmet’: aperto a tutti e a qualsiasi tipologia di bicicletta, il percorso enogastronomico prevede una serie di degustazioni di prodotti locali presso le aziende agricole Caprareccia, Ottavia e Il Cavallino. Una giornata da trascorrere in famiglia e con gli amici, con un occhio al mercatino dedicato alle biciclette.

Domenica 8 si entra nel vivo della competizione: appuntamento alle 7 per la verifica delle tessere presso il Park Hotel Marinetta, per poi dare avvio alla gara a partire dalle 9.30 in via dei Cavalleggeri nord, a Marina di Bibbona.

