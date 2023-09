Home

Costa degli Etruschi, pedalare tra mare e paesaggi incantati: un’avventura in bici per tutta la famiglia

23 Settembre 2023

Weekend e viaggi, 23 settembre 2023 –

La natura, il clima mite, i paesaggi tanto belli da togliere il fiato, spiagge immense, piccole calette nascoste tra le rocce, la Costa degli Etruschi è un dei territori più belli e sorprendenti di tutta Italia.

In questo paradiso terrestre la natura incontaminata è la regina indiscussa ed è da sempre la terra dei ciclisti: grazie all’alternanza dei paesaggi è la meta ideale per chi vuole trascorrere giorni di relax e divertimento pedalando tra colline, montagne e lungomare.

Per partire alla scoperta di questi territori da favola si può soggiornare al Relais Antico Podere San Francesco e al Residence Borgo Verde, due strutture situate a pochi passi dagli itinerari ciclistici.

La Costa degli Etruschi è un tratto di strada che custodisce gelosamente tantissimi tesori naturali tutti da scoprire. Il territorio è disteso tra lunghi tratti in pianura che costeggiano le grandi spiagge dorate e colline verdeggianti dominate da borghi sospesi nel tempo. La forza dei suoi colori e della sua armonia ogni anno richiama tantissimi turisti che amano passare giorni di relax a stretto contatto con la natura.

La Costa degli Etruschi, non offre solo mare, spiagge e borghi, ma regala anche infiniti itinerari da sogno per gli amanti della bicicletta e della mountain bike. Grazie all’assenza di piogge, alle giornate più miti e più fresche, ottobre è il mese ideale in cui organizzare una vacanza in bicicletta in compagnia di tutta la famiglia.

Tra i borghi dell’entroterra, incorniciate dalle sfumature di colore e dal mare che appare in lontananza, curve e tornanti accompagnano i ciclisti in strade meravigliose e silenziose che permettono soste in luoghi davvero suggestivi.

Gli itinerari a disposizione sono adatti a tutti i livelli, si possono scegliere percorsi difficili e avventurosi nelle macchie ma anche; tragitti lenti e rilassanti da percorrere anche con i bambini nei tantissimi chilometri di pianura a disposizione.

Il cicloturismo in Costa degli Etruschi è un modo diverso per fare vacanza e per scoprire le bellezze naturali e culturali di un territorio unico al mondo; tra questo territorio e il ciclismo, infatti, c’è un legame profondissimo che ha origini molto antiche.

Da Vada, frazione del comune Rosignano Marittimo in provincia di Livorno, partono alcuni tra gli itinerari più belli di tutta la costa come quello che arriva fino a Sassetta passando; per Cecina mare, Bolgheri e Castagneto Carducci.

Questo percorso è lungo 60 km. Costeggia il lungo litorale ombreggiato, per 5 chilometri, due dei quali in salita; percorre il famosissimo Viale dei Cipressi per arrivare nella meravigliosa Bolgheri, luogo ideale per una sosta.

Tra saliscendi si percorre la Strada del Vino e si arriva a Castagneto Carducci, un piccolo borgo casa del noto poeta, adagiato sulla vetta di una collina.

Dopo la lunga pedalata è ideale fermarsi sulla terrazza per riprendere fiato e ammirare la straordinaria vista panoramica. Recuperate le gambe si riprende il cammino percorrendo una strada che sinuosamente si immerge nel bosco e raggiunge Sassetta, piccolo e caratteristico borgo della Val di Cornia, circondato da paesaggi incontaminati che lasciano senza fiato.

I non professionisti amanti delle passeggiate in bicicletta hanno a disposizione percorsi più semplici e con meno dislivello come quello “ad anello” di Rosignano Marittimo.

Partendo dal centro del piccolo comune si pedala tra i caratteristici vicoli del centro storico e del castello situato in una posizione panoramica dalla quale ammirare tutti i borghi dall’alto.

Si riparte alla volta dei Poggetti, il punto più alto del percorso che domina su Castellina Marittima e Riparbella e che offre uno splendido sguardo sul mare e sulle isole dell’arcipelago.

Una volta apprezzata questa incredibile vista panoramica si riprende a pedalare e attraversando campi in discesa si torna a Vada.

Di qualsiasi livello siano i ciclisti, ognuno degli itinerari scelti ha un fascino indiscutibile che permette di raggiungere scorci e paesaggi suggestivi.

La Costa degli Etruschi è un territorio da scoprire, ammirare e vivere lentamente seguendo l’armonia e il ritmo della natura imponente ed incontaminata, è un luogo che riserva sorprese e sensazioni sublimi di pace e relax a chiunque lo scelga come meta per le sue vacanze.

Nella zona di Rosignano Marittimo, nel cuore della Costa degli Etruschi, sorgono due relais completamente immersi nella ricca vegetazione, sono; il Residence Borgo Verde e il Relais Antico Podere San Francesco. Queste due strutture dotate di appartamenti ampi e confortevoli, sono state progettate pensando al relax e al divertimento senza dimenticare le esigenze delle famiglie con bambini. Grazie alla loro posizione perfetta tra le colline di Vada e il mare, sono il punto di partenza ideale per i percorsi in bicicletta.

