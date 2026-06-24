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Costa degli Etruschi, tornano i bus gratuiti per raggiungere mare e località turistiche

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24 Giugno 2026

Costa degli Etruschi, tornano i bus gratuiti per raggiungere mare e località turistiche

Rosignano (Livorno) 24 giugno 2026

Un litorale da esplorare, fra lunghe spiagge dorate, natura incontaminata e una storia millenaria. La Costa degli Etruschi va da Livorno a Piombino ed è una delle mete ideali per rilassarsi, vivere la natura e fare sport. Con l’autobus è ancora meglio.

Per questo at- autolinee toscane rinnova anche per l’estate 2026 il protocollo d’intesa con l’Ambito Turistico Costa degli Etruschi e i comuni di Castagneto Carducci, Cecina, Santa Luce, Rosignano Marittimo, Castellina Marittima, Riparbella, Montescudaio, Guardistallo, Casale Marittimo, Bibbona, Sassetta, San Vincenzo, Suvereto, Campiglia Marittima e Piombino, per valorizzare l’uso del bus quale mezzo di trasporto ideale per scoprire in modo sostenibile ed economico le bellezze del territorio della Costa degli Etruschi, in provincia di Livorno.

“Come Comune di Rosignano Marittimo, insieme a Cecina e con at – autolinee toscane, da alcuni anni partecipiamo a questo importante servizio della linea gratuita per il mare. Si tratta della linea 114 che di anno in anno – ha sottolineato Mario Settino, vicesindaco del Colume di Rosignano – ha sempre avuto più successo, con un forte aumento di fruitori, sia residenti locali che turisti per muoversi lungo questo asse vissuto della costa. In questo modo si evita l’utilizzo dell’auto privata, sostituendola con un mezzo pubblico: si decongestiona la viabilità offrendo un comodo strumento per muoversi, senza lo stress da code e da parcheggio, vivendo anche più in sicurezza e serenità il nostro mare”. Quindi un comportamento virtuoso che fa bene all’ambiente e a noi stessi.

Il progetto presentato da at rientra in Destination Tuscany la campagna di at per vivere le bellezze della Toscana: oltre le meravigliose spiagge e calette, nella Costa degli Etruschi numerose sono le mete, di grande valore ambientale, culturale, archeologico e artistico e altrettante sono le fermate del servizio bus di at-autolinee toscane che consentono di raggiungerle in pochi metri a piedi.

Per l’occasione at ha decorato quattro propri autobus, così da incentivare l’utilizzo dei bus anche attraverso una campagna di comunicazione mirata e diffusa sul territorio. E’ prevista inoltre la diffusione di mappe dedicate ai servizi attivi su tutto il territorio di riferimento.

“Rinnoviamo con entusiasmo la collaborazione con at per promuovere una mobilità turistica sostenibile ed ecologica. Grazie alle linee attive sul nostro litorale, residenti e visitatori possono muoversi comodamente tra Cecina, le Gorette, la Mazzanta e Marina di Bibbona senza lo stress delle code e dei parcheggi afferma Elena Bendetti, assessore al Turismo del Comune di Cecina -. Lasciare l’auto e scegliere il bus è un’alternativa sicura che produce benefici concreti per la comunità, migliorando sia l’accoglienza dei turisti sia la qualità della vita dei residenti. Perché una località turistica è ancora più bella quando è più vivibile”.

“Anche per questa estate rinnoviamo la collaborazione con Autolinee Toscane, nel comune interesse di promuove l’utilizzo dei mezzi pubblici per esplorare il nostro territorio in modo sostenibile – spiega l’assessore Cristiano Pullini, assessore al Turismo del Comune di Castagneto Carducci -. Un progetto che ogni anno cresce e si arricchisce di novità, cercando di avvicinare sempre di più un servizio storicamente pensato al pendolarismo verso un settore, quello turistico, che nei nostri territori genera numeri importanti”.

Questi i principali servizi disponibili per muoversi sul territorio con at – autolinee toscane

Linea 114 (gratuita)

Attiva fino al 14 settembre sul percorso: Castiglioncello-Rosignano Rosignano Solvay, Mazzanta e arrivo a Cecina. Dal 13 al 30 giugno e dal 1° al 13 settembre il servizio viene fatto il venerdì e il sabato dalle 17.50 alle 00.40; mentre dal 1° luglio al 31 agosto ci saranno partenze ogni 45 minuti.

Mare Bus Verde (gratuita)

Linea gratuita all’interno della frazione di Castiglioncello, attiva tutti i giorni dal 1° luglio al 31 agosto che segue il percorso: Park Infantino, V. Lorenzini, V. Marconi, Pel di Lupo, Macchiaioli, Solferino, Park Infantino.

Linea 125 (gratuita)

Dal 1° luglio al 31 agosto 2026 c’è anche la linea 125, anch’essa gratuita. Si tratta di una linea notturna che viaggia lungo il percorso Marina di Cecina, California, Marina di Bibbona.

Linee 4 e 19

Attive fino al 14 settembre nei giorni feriali, anche la linea 4 di Tpl – che collega Cecina (Piazza Libertà) a Cecina Mare, tramite Palazzi e Gorette – e la linea 19, attiva dal 1° luglio al 31 agosto, con servizio giornaliero, collega Piazza della Libertà, Cecina Mare e Mazzanta.

Informazioni e servizi

A Destination Tuscany è dedicata una sezione del sito di at – autolinee toscane, con itinerari, destinazioni, tariffe e informazioni utili per viaggiare con bambini, animali e bagagli.

Per ulteriori dettagli è possibile consultare:

il sito www.at-bus.it

l’app “at bus”

il numero verde 800 14 24 24 (tutti i giorni 6–24).

Aggiornamenti disponibili anche sui canali social ufficiali.