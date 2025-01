Home

15 Gennaio 2025

Costa Edutainment è il nuovo partner della Pielle

Livorno 15 gennaio 2025 Costa Edutainment è il nuovo partner della Pielle

La PIELLE LIVORNO S.S.D. a R.L., nell’ambito di una costante crescita societaria e aziendale, è fiera ed orgogliosa di annunciare la partnership con Costa Edutainment, gruppo presieduto dal Cavaliere del Lavoro Giuseppe Costa e leader in Italia nella gestione di strutture pubbliche e private dedicate ad attività ricreative, culturali, didattiche, di studio e di ricerca scientifica tra i quali, l’Acquario di Livorno.

Queste le parole del presidente della Pielle Livorno, Dottor Francesco Farneti:

“Con immenso orgoglio annunciamo oggi la prestigiosa partnership con il gruppo Costa Edutainment; aver ottenuto e consolidato la fiducia di un imprenditore del calibro del Cavalier Giuseppe Costa, che già sosteneva la Pielle attraverso Opera Laboratori e la casa editrice Sillabe Editore, è per noi motivo di grande soddisfazione ed emozione.

Un grandissimo successo non solo per la Pielle e i suoi sostenitori, ma soprattutto per la città di Livorno, per la quale il coinvolgimento e vicinanza di grandi imprenditori e aziende può e potrà portare unicamente nuove e concrete opportunità. La partnership con Costa Edutainment testimonia ancora una volta come la Pielle Livorno sia riconosciuta come una società solida, affidabile con visioni e progetti ben definiti e soprattutto credibili nella loro ambizione.

E oggi più che mai, ci tengo a ricordare la figura di Daniele Petrucci, un grandissimo uomo e professionista, il primo a credere nei nostri progetti e nostro primo tifoso anche dal cielo” .

“Costa Edutainment è da sempre vicina al mondo dello sport di cui condivide alcuni valori importanti come il gioco di squadra, il confronto e la competizione sana e leale, la valorizzazione del benessere fisico e psichico – ha proseguito il Cavaliere del Lavoro Beppe Costa, Presidente e Amministratore Delegato di Costa Edutainment -.

Sono particolarmente vicino a Pielle Livorno che costituisce per la città labronica un motivo di orgoglio e di visibilità attraverso entrambe i gruppi che presiedo, Costa Edutainment e Opera Laboratori.

Attraverso questa nuova partnership, come Costa Edutainment rafforziamo la nostra naturale predisposizione a creare sinergie con altre realtà importanti dei territori in cui siamo presenti contribuendo tutti insieme alla valorizzazione del patrimonio comune”.

Cavalier Costa, mercoledì sera, sarà presente nel parterre del Pala Macchia in occasione della sfida vs. La Luiss Roma.

