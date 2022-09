Home

Cronaca

Costantino Fiori nominato Vice Presidente Nazionale del Nuovo Sindacato Carabinieri

Cronaca

9 Settembre 2022

Costantino Fiori nominato Vice Presidente Nazionale del Nuovo Sindacato Carabinieri

Livorno 9 settembre 2022 – Nuovo incarico per Costantino FIORI nominato Vice Presidente Nazionale del Nuovo Sindacato Carabinieri.

Costantino FIORI, già Segretario Generale Provinciale di Livorno di NSC, è stato nominato Vice Presidente Nazionale del Nuovo Sindacato Carabinieri.

Fiori, nell’accettare il nuovo incarico, ha tenuto a ringraziare la Presidente, Monica Giorgi, per l’appoggio e la fiducia dimostrati nei suoi confronti, scegliendolo per rivestire questa carica. Un doveroso ringraziamento ha anche espresso nei confronti della Segreteria Nazionale e di quella Provinciale livornese, che gli hanno consentito di acquisire e consolidare un prezioso bagaglio, fatto di esperienze, relazioni e di competenze e che potranno sempre contare sul suo sostegno.

Nell’ambito dell’attività dell’ufficio di Presidenza, grazie ad una prospettiva più ampia e diversificata, consentirà, con il prezioso supporto delle strutture periferiche ai vari livelli e della consulenza di validi professionisti, di affrontare tematiche attuali e delicate come i suicidi nelle Forze dell’Ordine, il mobbing ed il burnout.

Questo non sarà soltanto un osservatorio privilegiato, ma la base da cui partire, per rafforzare e migliorare – con spirito critico e al contempo costruttivo – un continuo dialogo con l’Amministrazione, finalizzato a migliorare la qualità della vita dei colleghi.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin