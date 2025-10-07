Home

Politica

Costantino (Giani Presidente): Livorno e il suo porto, risorsa chiave per tutta la Regione

Politica

7 Ottobre 2025

Costantino (Giani Presidente): Livorno e il suo porto, risorsa chiave per tutta la Regione

Livorno 7 ottobre 2025 Costantino (Giani Presidente): Livorno e il suo porto, risorsa chiave per tutta la Regione

Livorno con il suo porto è una risorsa chiave per tutta la Regione. “Investire nella riqualificazione e nel potenziamento delle infrastrutture logistiche avrebbe un effetto moltiplicatore su tutto il sistema produttivo della provincia”

Livorno è sul podio per l’Economia del Mare, la terza provincia d’Italia dopo Rimini e La Spezia: i dati della Camera di Commercio confermano che il mare è un volano per sviluppo e occupazione. Il ruolo strategico della costa in Toscana è al centro della campagna elettorale di Antonio Giuseppe Costantino, dall’esperienza di amministratore nel Comune di Cecina alla candidatura al consiglio regionale per Giani Presidente nella lista Casa Riformista. “Il futuro è la costa. Livorno è uno dei principali porti italiani ed è una risorsa chiave per la blue economy regionale.

Investire nella riqualificazione e nel potenziamento delle infrastrutture logistiche avrebbe un effetto moltiplicatore sull’intero sistema produttivo territoriale”. Ma intorno al mare c’è anche molto altro. “Le esperienze migliori integrano trasporto, turismo, servizi, pesca, cantieristica e sport, sviluppando politiche che rendano sinergici settori diversi ma connessi dal mare. Anche facendo innovazione e sfruttando l’accesso ai fondi europei”. Innovazione tecnologica significa anche occupazione giovanile e possibili partnership internazionali. “Il settore turistico legato al mare va promosso come un prodotto integrato e sostenibile: rigenerazione delle marine, servizi portuali per yacht, crociere, sport acquatici, cultura e patrimonio marinaresco, eventi. La Biennale del Mare è stato un primo grande passo affinchè questa provincia si prendesse il ruolo di leadership che le spetta anche per indicare la strada dello sviluppo sostenibile. Serve una pianificazione costiera che affronti la sfida dei cambiamenti climatici, a difesa della costa. Serve una visione, e una Regione che sia vista mare. E Livorno, parafrasando quanto scritto da Eugenio Giani nel suo libro ‘Pietro Leopoldo’ con i nuovi progetti e soprattutto con la nuova darsena Europa sarà la finestra sul Mondo della Toscana”.

Costantino (Giani Presidente): Livorno e il suo porto, risorsa chiave per tutta la Regione