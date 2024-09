Home

19 Settembre 2024

Costi annuali aumentati del 7%, il diritto alla scuola è un business da oltre 5,6 miliardi

Livorno, 19 settembre 2024 – Costi annuali aumentati del 7%, il diritto alla scuola è un business da oltre 5,6 miliardi

Il rientro a scuola per le famiglie italiane rappresenta una spesa significativa, con costi che variano a seconda di diversi fattori. Il materiale scolastico può costare tra 150 e 300 euro per alunno, mentre i libri di testo oscillano tra 200 e 400 euro per anno.

L’abbigliamento e le calzature aggiungono una spesa di circa 200 euro. Le attività extracurricolari e la mensa scolastica, con un costo medio di 4-8 euro per pasto, possono incrementare ulteriormente le spese.

Infine, un aumento alla spesa è dato anche dal costo dei mezzi pubblici per recarsi in classe. Nel complesso, il costo annuale per studente può aggirarsi tra i 650 e i 1.100 euro, con un aumento di quasi il 7% rispetto al 2023.

Secondo le stime di Susini Group S.t.P., studio fiorentino leader nella consulenza del lavoro, con oltre 7 milioni di ragazzi che tornano a scuola, il business complessivo supera i 5,6 miliardi di euro. Per contenere i costi, il 35% delle famiglie opterà per libri usati e il 27% acquisterà online.

Sempre stando alla ricerca di Susini Group S.t.P., ogni figlio in età scolare porta una famiglia a spendere oltre un terzo del reddito medio prodotto nel mese di settembre.