Costituito il Comitato ATTAC di Livorno, domani si presenterà alla città

4 Maggio 2025

Costituito il Comitato ATTAC di Livorno, domani si presenterà alla città

Livorno 4 maggio 2025 Costituito il Comitato ATTAC di Livorno, domani si presenterà alla città

Domani, lunedì 5 maggio alle ore 17,00 presso l’anfiteatro del Parco Pertini (o in caso di maltempo presso la

sala riunioni dell’Associazione Italia-Nicaragua, in Via Terreni 2) verrà ufficialmente costituito il

Comitato Attac di Livorno.

Sarà presente il Coordinatore Nazionale dell’Associazione, Marco Bersani.

Attac è un’organizzazione internazionale presente in 40 paesi e creata nel ’97 per redistribuire ai

cittadini parte dei profitti delle speculazioni finanziarie. In Italia, ha promosso il referendum del 2011 a

difesa dell’acqua pubblica e (con banchetti raccolta firme anche nella nostra città) le due proposte di

legge popolari del 2023 a favore della finanza locale, affinché i Comuni possano tornare a spendere in

servizi sociali, parità di genere e tutela ambientale.

Adesso è venuto il momento che anche Livorno abbia un suo comitato Attac, così come altre decine di

realtà in Italia (Firenze e Pisa fra queste).

Esiste un filo conduttore di tutte le lotte iniziate in questi anni anche nel nostro territorio, a difesa dei

diritti comuni e della qualità della vita: la necessità di proteggerci e reagire all’aggressione di un

sistema economico che prospera sfruttando i beni e i luoghi che appartengono alla collettività.

Vogliamo difendere il verde urbano dall’ulteriore consumo di suolo, la sanità pubblica dalle

privatizzazioni e dalle speculazioni immobiliari, le colline livornesi dalle discariche pericolose, la riva

del mare e i parchi pubblici da chi usa le concessioni in modo arbitrario, la qualità dell’aria che

respiriamo da chi la avvelena per fare profitti, la PACE e la solidarietà fra i popoli da chi persegue

l’economia di guerra.

Tutte vertenze unite dalla comune lotta agli abusi e dal bisogno di restituire alle comunità il diritto di

decidere della propria esistenza.

Attraverso il nuovo Comitato Attac, gli attivisti di Livorno potranno più facilmente interconnettersi con

le iniziative e le lotte delle altre realtà territoriali, condividendo informazioni e buone pratiche. Attac

Livorno sarà aperto a chiunque voglia aggiungersi per dare il proprio contributo, dalla testa e dal cuore.

