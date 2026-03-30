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Costruire la pace in un mondo in guerra: il libro di Arturo Scotto parla a chi chiede giustizia, diritti e pace

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30 Marzo 2026

Costruire la pace in un mondo in guerra: il libro di Arturo Scotto parla a chi chiede giustizia, diritti e pace

Livorno 30 marzo 2026 Costruire la pace in un mondo in guerra: il libro di Arturo Scotto parla a chi chiede giustizia, diritti e pace

Questa sera alle ore 21.15, presso la Sala conferenze del Palazzo del Portuale in Via San Giovanni 19, Arturo Scotto presenta il suo libro Flottilla in viaggio per Gaza edito da Giunti. L’evento è organizzato dal Partito Democratico dell’Unione Comunale di Livorno, all’interno di un ciclo di incontri sui temi della Pace e del diritto internazionale. Il libro racconta la missione di solidarietà dell’attivista e deputato del PD per Gaza insieme alla Global Sumud Flotilla, partita dal nostro Paese fra agosto e settembre dello scorso anno e che ha unito volontari da oltre 40 paesi con l’obiettivo di rompere il blocco nella striscia e fornire aiuti umanitari. In viaggio per Gaza, è il libro in cui Arturo Scotto racconta la sua scelta di imbarcarsi sulla Karma, una delle navi della Global Sumud Flotilla partita da Genova per raggiungere Gaza. Una decisione maturata con coscienza, non facile, mediata fra il peso delle responsabilità istituzionali e la consapevolezza che, di fronte a un genocidio in diretta e all’inerzia della politica internazionale, fosse impossibile tirarsi indietro. Il suo diario di bordo è una storia di partecipazione collettiva dal basso, di solidarietà e mutualismo civico che contrappone la cultura critica e la solidarietà dal basso al pensiero e ai propositi di chi, come lui scrive “ci vorrebbe chiusi in casa, protagonisti di una rivoluzione passiva che poi si trasforma in una delega a un capo”. Un libro che da speranza a chi crede nel valore della democrazia, dei diritti umani e della costruzione della pace come elementi necessari e imprescindibili della società in cui viviamo. In Viaggio per Gaza è il racconto in prima persona dei giorni passati a bordo della Karma: l’attesa, la paura, la notte dei droni, l’abbordaggio dell’esercito israeliano, l’arresto, il sequestro dei telefoni, le 24 ore di detenzione. Nel libro si raccontano anche i retroscena mai arrivati ai giornali, le omissioni dei media, il rapporto con il governo italiano, il dileggio politico, le conseguenze giudiziarie ancora in corso. Il libro è soprattutto una riflessione più ampia su ciò che questa missione ha rappresentato: un’esperienza capace di fare quello che la politica tradizionale non riesce a fare più, ovvero smuovere le coscienze, riempire le piazze, coinvolgere una generazione che spesso diserta le urne ma non rinuncia all’impegno. Un libro che intreccia la testimonianza personale, l’etica e la politica, con la volontà di immaginare e costruire una nuova idea di partecipazione dal basso e di ordine mondiale. A dialogare con l’autore sarà l’On Laura Boldrini, Deputata del Pd, ex Presidente della Camera e Presidente del Comitato permanente sui Diritti umani nel mondo. A portare i saluti della Regione Toscana, sarà la Vicepresidente Mia Diop. Ad introdurre la serata, per la Segreteria dell’UC del Partito Democratico sarà Barbara Bonciani. A moderare la discussione, la giornalista di Telegranducato Silvia Meccheri.