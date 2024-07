Costruzione nuovo ponte su rio Ardenza, Asa interromperà l’erogazione l’acqua sul viale Italia e sul viale di Antignano

Home

27 Luglio 2024

Livorno 27 luglio 2024 – Costruzione nuovo ponte su rio Ardenza, Asa interromperà lerogazione l’acqua sul viale Italia e sul viale di Antignano

Nell’ambito dei lavori eseguiti dalla Regione Toscana per la realizzazione del nuovo ponte sulla foce del Rio Ardenza, in corrispondenza all’attuale attraversamento, noto come “Tre Ponti”, si rende necessario l’intervento di ASA in viale Italia e in viale di Antignano nella notte tra martedi 30 e mercoledì 31 luglio, a partire dalle ore 00 fino alle ore 7 circa, salvo imprevisti, per attivare la tubazione provvisoria e alternativa che garantirà l’erogazione idrica alle utenze.

La necessità di eseguire tale intervento in questo periodo è legata al rispetto del programma dei lavori per la costruzione del nuovo ponte.

Per consentire l’intervento, programmato di notte per creare minori disagi possibili ai cittadini e alle attività commerciali della zona, sarà interrotta l’erogazione dell’acqua in viale Italia nel tratto compreso tra via dei Pensieri e i “Tre Ponti” e in viale di Antignano nel tratto compreso tra i “Tre Ponti” e via Catanzaro. I lavori riguardano circa 50 utenze che saranno avvisate anche tramite servizio di volantinaggio. Nel corso dell’intervento potranno inoltre verificarsi abbassamenti di pressione nelle vie limitrofe.

Al ripristino dell’erogazione dell’acqua potranno manifestarsi fenomeni di torbidità che andranno a scompare col passare delle ore.