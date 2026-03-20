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Coteto, al via un intervento programmato di potatura e manutenzione degli alberi

Ambiente

20 Marzo 2026

Coteto, al via un intervento programmato di potatura e manutenzione degli alberi

Livorno 20 marzo 2026 Coteto, al via un intervento programmato di potatura e manutenzione degli alberi

Nei prossimi giorni, nell’area a pineta situata tra via Abruzzi e via Emilia nel quartiere di Coteto, verrà effettuato un intervento programmato di manutenzione e cura del patrimonio arboreo.

L’area, estesa per circa 6.000 m² e caratterizzata da un popolamento omogeneo di pino domestico (Pinus pinea), è stata recentemente oggetto di rilievo agronomico e aggiornamento del censimento arboreo comunale.

Le verifiche hanno evidenziato che alcuni alberi presentano condizioni strutturali o vegetative non ottimali, legate a fattori come inclinazioni, codominanze, squilibri della chioma o stress ambientali.

Tali fenomeni risultano coerenti con le difficoltà che negli ultimi anni hanno interessato il pino domestico, tra cui stress climatici e la diffusione di fitopatie come la cocciniglia tartaruga del pino, presente in aree limitrofe.

Coteto, al via un intervento programmato di potatura e manutenzione degli alberi

Gli interventi previsti consistono in:

potature di rimonda del secco e rimozione rami pericolanti o potenzialmente pericolosi, eseguite secondo il Regolamento del Verde del Comune di Livorno e le linee guida internazionali ISA;

rimozione degli esemplari maggiormente deperienti o già non vitali, al fine di garantire sicurezza e stabilità del popolamento;

controlli mirati sugli alberi che presentano criticità strutturali individuate dal monitoraggio.

Le operazioni saranno effettuate da personale professionale specializzato, nel pieno rispetto delle normative vigenti e delle indicazioni tecniche previste per la gestione del rischio arboreo dei popolamenti.

L’obiettivo è migliorare la sicurezza dell’area pubblica, favorire la salute e la stabilità della pineta e garantire una gestione sostenibile nel tempo.

Gli eventuali alberi rimossi, in conformità al regolamento del verde del Comune di Livorno, saranno compensati con nuove piantagioni effettuate nei periodi agronomici più favorevoli all’attecchimento delle nuove alberature.

Eventuali limitazioni temporanee alla fruizione degli spazi saranno comunicate in loco.

Il Comune ringrazia i cittadini per la collaborazione.