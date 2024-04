Home

Coteto, cambia la viabilità in via Liguria

19 Aprile 2024

planimetria Livorno 19 aprile 2024 – Coteto, cambia la viabilità in via Liguria

Da oggi, venerdì 19 aprile, cambia la disciplina della sosta e della circolazione dei veicoli che da via Liguria si immettono in via Molise, nel quartiere Coteto.

La nuova viabilità si lega alle modifiche strutturali dei marciapiedi e della larghezza della sede stradale. Si sono conclusi, infatti, i lavori programmati dall’ufficio Lavori stradali del Comune di Livorno per la riqualificazione dei marciapiedi di via Liguria, con abbattimento delle relative barriere architettoniche.

L’ordinanza adottata dall’ufficio Mobilità urbana prevede:

Istituzione del Dare Precedenza in via Liguria all’altezza dell’intersezione con via Molise;

l’istituzione del divieto di fermata in via Liguria nel tratto compreso tra il civico 1 e l’intersezione con via Puglie;

Istituzione del divieto di fermata in via Liguria nel tratto compreso tra il civico 2/B e l’intersezione con via Molise;

l’istituzione di spazi di sosta per autoveicoli e per ciclomotori/motocicli in via Liguria (come da planimetria allegata).

Planimetria in formato pdf, clicca qui