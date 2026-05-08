Home

Cronaca

Coteto si prepara al Mom’s Day: una domenica di festa tra famiglie, musica e attività per bambini

Cronaca

8 Maggio 2026

Coteto si prepara al Mom’s Day: una domenica di festa tra famiglie, musica e attività per bambini

Livorno 8 maggio 2026 Coteto si prepara al Mom’s Day: una domenica di festa tra famiglie, musica e attività per bambini

Una giornata di festa per il quartiere, pensata per le famiglie e per vitalizzare nelle strade di Coteto. Domenica torna il Mom’s Day, appuntamento che per tutta la giornata metterà insieme spettacoli, musica dal vivo, attività sportive, animazione per bambini e iniziative dedicate a tutte le età.

Il programma si snoderà su via Toscana dalla mattina fino alla sera. Ci saranno truccabimbi, attività circensi, dimostrazioni di addestramento cinofilo, danza orientale, pattinaggio, corsi ludici per bambini, una sfilata di moda, falconeria e concerti live. A chiudere la giornata saranno, alle 18 la premiazione del contest “Vorrei la pace sulle strade”, e alle 19, l’estrazione finale della lotteria e l’assegnazione dei premi.

L’obiettivo è quello di trasformare per un giorno Coteto in un luogo di incontro e partecipazione, coinvolgendo residenti, famiglie, associazioni e attività commerciali del quartiere.

«Manifestazioni come questa hanno un valore che va oltre il semplice intrattenimento – dice Alessio Giovarruscio, responsabile sindacale di Confcommercio Livorno – perché riescono a tenere insieme socialità, partecipazione e attenzione al commercio di vicinato. Quando un quartiere si riempie di persone, di famiglie e di iniziative, ne beneficiano tutti. Per Coteto è un segnale importante di vitalità e di voglia di stare insieme».

Dietro al Mom’s Day c’è il lavoro di tante realtà del territorio, oltre a Confcommercio Livorno, che hanno contribuito all’organizzazione della giornata.

«L’idea – spiega Patrizia Montagnani, responsabile del Comitato Mom’s Day insieme a Andrea Voliani – è sempre stata quella di regalare al quartiere una festa semplice ma vera, dove le famiglie possano stare insieme e i bambini divertirsi. C’è stato un grande impegno da parte di volontari, associazioni e commercianti, e questo è forse l’aspetto più bello. Mom’s Day nasce proprio da qui: dal desiderio di creare un momento di comunità e far sentire Coteto ancora più unito. Un grande lavoro anche per ringraziare i cittadini che apprezzano gli esercizi di vicinato e le attività commerciali del quartiere».

Gli imprenditori partecipanti sono stati trasformati in cartoni. Li puoi vedere su

https://www.facebook.com/festadellamammacoteto

moms_day_livorno

Un grande plauso al programma e agli intenti dell’iniziativa è venuto dall’assessore al Commercio Rocco Garufo del Comune di Livorno, che ha concesso patrocinio e compartecipazione.

“Un evento di quartiere che attira persone da tutta la città, un esempio da seguire”.

Per tutta la giornata saranno presenti anche punti ristoro e momenti di animazione distribuiti lungo l’area dell’evento come i figuranti Mary Poppins, Principe Azzurro, Bella Addormentata, Maleficient e Cenerentola. Un’occasione, insomma, per vivere il quartiere in modo diverso e riscoprire il valore delle iniziative che mettono al centro relazioni, famiglie e vita di comunità.

Andrea Voliani ha ringraziato, oltre al Comune, gli sponsor che hanno sostenuto il Mom’s Day 2026: LoCoco Pneumatici, DriveSolutions.it, NeonTecnica, Promedia Plex, Cose di Casa, Studio Dentistico Dott.ssa Veronica Cardelli, F&S Affitti, Credipass .