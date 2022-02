Home

Attualità

Covid, 3.337 positivi in Toscana, a Livorno e provincia 347 casi. I dati Comune per Comune

Attualità

13 Febbraio 2022

Covid, 3.337 positivi in Toscana, a Livorno e provincia 347 casi. I dati Comune per Comune

Livorno 13 febbraio 2022

Covid, i dati di oggi anticipati da Giani. 3.337 positivi, a Livorno i casi totali sono 347 di cui 134 casi in città e 213 in provincia

In Toscana sono 815.045 i casi di positività al Coronavirus, 3.337 in più rispetto a ieri (1.383 confermati con tampone molecolare e 1.954 da test rapido antigenico).

I nuovi casi sono lo 0,4% in più rispetto al totale del giorno precedente.

I guariti crescono dell’1,2% e raggiungono quota 732.525 (89,9% dei casi totali).

Oggi sono stati eseguiti 10.842 tamponi molecolari e 22.272 tamponi antigenici rapidi, di questi il 10,1% è risultato positivo.

Sono invece 6.027 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 55,4% è risultato positivo.

Gli attualmente positivi sono oggi 73.883, -7% rispetto a ieri.

I ricoverati sono 1.190 (55 in meno rispetto a ieri), di cui 81 in terapia intensiva (9 in meno).

Oggi si registrano 30 nuovi decessi: 13 uomini e 17 donne con un’età media di 85,8 anni.

Il dettaglio della situazione giornaliera, i dati dei nuovi positivi per età e comune.

I positivi odierni in Toscana Comune per Comune

Nota esplicativa: Se un comune non è presente nel grafico, non ha nuovi casi giornalieri.

I comuni sono suddivisi per ASL e ordinati in base al tasso di nuovi positivi ogni 100mila abitanti in modo da porre subito l’attenzione delle stesse ASL, ospedali e comuni per i territori che riportano un significativo aumento dei casi.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin