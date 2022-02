Home

Covid, 3.718 positivi in Toscana, a Livorno e provincia 388 casi. I dati Comune per Comune

22 Febbraio 2022

Covid, 3.718 positivi in Toscana, a Livorno e provincia 388 casi. I dati Comune per Comune

Livorno 22 febbraio 2022

Covid, i dati di oggi anticipati da Giani. 3.718 positivi, a Livorno i casi totali sono 388 di cui 181 casi in città e 207 in provincia

I nuovi casi registrati in Toscana sono 3.718 su 37.177 test di cui 8.751 tamponi molecolari e 28.426 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 10,00% (55,2% sulle prime diagnosi)

Nota esplicativa:

Se un comune non è presente nel grafico, non ha nuovi casi giornalieri.

I comuni sono suddivisi per ASL e ordinati in base al tasso di nuovi positivi ogni 100mila abitanti in modo da porre subito l’attenzione delle stesse ASL, ospedali e comuni per i territori che riportano un significativo aumento dei casi.

