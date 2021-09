Home

Cronaca

Covid, 448 casi in Toscana. 24 positivi a Livorno, ecco dove sono

Cronaca

9 Settembre 2021

Covid, 448 casi in Toscana. 24 positivi a Livorno, ecco dove sono

Livorno 9 settembre 2021 – Covid, 448 casi in Toscana. 24 positivi a Livorno, ecco dove sono

Oggi in Toscana si sono registrati 448 nuovi casi di positività al covid-19

Si registrano 56 persone ricoverate in terapia intensiva (+3 rispetto a ieri) e 392 ricoverati in area covid (2 in meno rispetto a iri)

A Livorno e provincia si sono registrati 24 nuovi casi, vediamo nel dettaglio i comuni di residenza dei positivi odierni

A Livorno città si sono registrati 14 casi

In provincia di Livorno si registrano 10 positivi così suddivisi:

Castagneto Carducci 1, Cecina 1, Piombino 3, Rio 1, Rosignano Marittimo 1, San Vincenzo 3,

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin