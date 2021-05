Home

Cronaca

Covid, a Livorno 12 casi. A Cecina più casi che a Livorno, a Rosignano 10 positivi

Cronaca

2 Maggio 2021

Covid, a Livorno 12 casi. A Cecina più casi che a Livorno, a Rosignano 10 positivi

Livorno 2 maggio 2021

Questi i risultati odierni dei nuovi casi di positività al covid a Livorno e provincia

A Livorno città si sono registrati 12 nuovi casi

Per quanto riguarda la provincia, in tutti i comuni dell’isola d’Elba non si è registrato nessun caso

A Cecina e Rosignano Marittimo i numeri più alti di nuove persone che hanno contratto il covid:

Cecina ,14 casi

Rosignano Marittimo, 10 casi

Gli altri casi in provincia:

2 nuovi positivi nei comuni di Campiglia Marittima, Piombino e Suvereto

1 nuovo caso nei comuni di Castagneto Carducci, Collesalvetti e San Vincenzo 1

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin