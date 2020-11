Home

Covid, Aamps chiude temporaneamente i centri di raccolta

22 Novembre 2020

Recepite le indicazioni della Regione Toscana per l’emergenza sanitaria in corso.

Livorno 22 novembre 2020

Aamps informa che a partire da lunedì 23/11/2020 i Centri di raccolta in via degli Arrotini e in via Cattaneo rimarranno chiusi al pubblico a tutela dei cittadini e dei lavoratori secondo le disposizioni della Regione Toscana in materia di emergenza sanitaria (ordinanza n. 111 del 14/11/2020).

I cittadini sono invitati a rimandare il conferimento dei rifiuti ingombranti, degli sfalci/potature da giardino, dei RAEE (apparecchiature elettriche ed elettroniche) e degli altri rifiuti prodotti nelle abitazioni fino al momento in cui le Autorità competenti riterranno superate le condizioni di allerta da COVID-19.

I Centri di Raccolta rimarranno comunque presidiati dal personale Aamps sia per realizzare attività di logistica interna sia per eventuali necessità urgenti da parte dei cittadini.

La riapertura dei Centri di raccolta potrà avvenire a seguito di nuove disposizioni da parte della Regione Toscana. Ringraziamo per la collaborazione.

