Covid: Allenamento animali e toelettatura, ecco cosa cambia da oggi con la nuova ordinanza

4 maggio 2020

Livorno 4 maggio 2020 – Ecco la nuova ordinanza regionale che contiene anche importanti novità per l’allenamento degli animali e la toelettatura.

La nuova ordinanza n° 50 Ordina:

Al punto 7: è consentito ai proprietari e affidatari di cavalli e cani di provvedere individualmente al loro allenamento e addestramento, esclusivamente in maneggi o aree autorizzate per l’addestramento cani ai sensi degli articoli 24 della l.r. 3/1994, 26 comma 3 e 34 comma 3 del DPGR 48/R/2017 , all’interno del territorio della Regione Toscana, con obbligo di rientro in giornata presso la propria abitazione;

Al punto 9: è consentito lo svolgimento dell’attività da parte degli esercizi di toelettatura degli animali da compagnia, nel rispetto delle disposizioni di prevenzione e tutela collettiva previsti dall’ordinanza regionale 48/2020, previa prenotazione del servizio e garantendo idonee misure di sicurezza anche per quanto attiene la consegna e il ritiro dell’animale;

Per leggere o scaricare l’ordinanza n° 50, clicca qui