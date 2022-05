Home

Covid: Area Livornese nessun malato in terapia intensiva, 1 positivo su 6 è in età scolastica

18 Maggio 2022

Toscana, 18 maggio 2022

Questi gli aggiornamenti sulla situazione Covid nell’Azienda USL Toscana nord ovest.

I nuovi casi positivi, dal 10 al 16 maggio sono stati 5.120, con 98 comuni coinvolti. Nei sette giorni precedenti i nuovi positivi erano stati 5.954 con 99 comuni coinvolti.

Di seguito il dettaglio per ogni zona distretto.

ZONA APUANE: 583 nuovi casi positivi.

Carrara 221, Massa 309, Montignoso 53.

Casi positivi ultimi 7 giorni persone in età scolastica: 104.

Vaccinazioni complessivamente effettuate (al 15 maggio): 154.412 prime dosi, 141.361 seconde dosi, 102.327 terze dosi e 1.187 quarte dosi.

Nella settimana dal 9 al 15 maggio 2022 sono state somministrate 372 dosi, di cui 150 terze dosi e 191 quarte dosi.

ZONA LUNIGIANA: 218 nuovi casi positivi.

Aulla 54, Bagnone 11, Casola in Lunigiana 5, Comano 1, Filattiera 10, Fivizzano 24, Fosdinovo 14, Licciana Nardi 27, Mulazzo 6, Podenzana 3, Pontremoli 41, Tresana 7, Villafranca in Lunigiana 15.

Casi positivi ultimi 7 giorni persone in età scolastica: 39.

Vaccinazioni complessivamente effettuate (al 15 maggio): 37.649 prime dosi, 34.498 seconde dosi, 33.466 terze dosi e 398 quarte dosi.

Nella settimana dal 9 al 15 maggio 2022 sono state somministrate 132 dosi, di cui 44 terze dosi e 74 quarte dosi.

ZONA PIANA DI LUCCA: 650 nuovi casi positivi.

Altopascio 45, Capannori 159, Lucca 359, Montecarlo 27, Pescaglia 29, Porcari 24, Villa Basilica 7.

Casi positivi ultimi 7 giorni persone in età scolastica: 140.

Vaccinazioni complessivamente effettuate (al 15 maggio): 138.606 prime dosi, 129.944 seconde dosi, 118.086 terze dosi e 1.277 quarte dosi.

Nella settimana dal 9 al 15 maggio 2022 sono state somministrate 597 dosi, di cui 212 terze dosi 354 quarte dosi.

ZONA VALLE DEL SERCHIO: 214 nuovi casi positivi.

Bagni di Lucca 15, Barga 34, Borgo a Mozzano 15, Camporgiano 14, Castelnuovo Garfagnana 42, Castiglione di Garfagnana 14, Coreglia Antelminelli 11, Fosciandora 1, Gallicano 13, Minucciano 12, Molazzana 2, Piazza al Serchio 3, Pieve Fosciana 14, San Romano in Garfagnana 6, Sillano Giuncugnano 5, Vagli di Sotto 6, Villa Collemandina 7.

Casi positivi ultimi 7 giorni persone in età scolastica: 28.

Vaccinazioni complessivamente effettuate (al 15 maggio): 33.029 prime dosi, 30.580 seconde dosi, 32.091 terze dosi e 958 quarte dosi.

Nella settimana dal 9 al 15 maggio 2022 sono state somministrate 372 dosi, di cui 34 terze dosi e 331 quarte dosi.

ZONA PISANA: 880 nuovi casi positivi.

Calci 34, Cascina 157, Crespina Lorenzana 21, Fauglia 14, Pisa 389, San Giuliano Terme 157, Vecchiano 63, Vicopisano 45.

Casi positivi ultimi 7 giorni persone in età scolastica: 165.

Vaccinazioni complessivamente effettuate (al 15 maggio): 124.914 prime dosi, 115.412 seconde dosi, 100.891 terze dosi e 1.592 quarte dosi.

Nella settimana dal 9 al 15 maggio 2022 sono state somministrate 805 dosi, di cui 298 terze dosi e 467 quarte dosi.

ZONA ALTA VAL DI CECINA – VAL D’ERA: 588 nuovi casi positivi.

Bientina 30, Buti 26, Calcinaia 43, Capannoli 25, Casciana Terme Lari 40, Castelnuovo Val di Cecina 15, Chianni 3, Lajatico 18, Montecatini Val di Cecina 14, Palaia 27, Peccioli 16, Pomarance 20, Ponsacco 61, Pontedera 111, Santa Maria a Monte 46, Terricciola 22, Volterra 71.

Casi positivi ultimi 7 giorni persone in età scolastica: 84.

Vaccinazioni complessivamente effettuate (al 15 maggio): 141.616 prime dosi, 128.911 seconde dosi, 119.957 terze dosi e 889 quarte dosi.

Nella settimana dal 9 all’15 maggio 2022 sono state somministrate 432 dosi, di cui 198 terze dosi e 197 quarte dosi.

ZONA LIVORNESE: 695 nuovi casi positivi.

Capraia 1, Collesalvetti 70, Livorno 624.

Casi positivi ultimi 7 giorni persone in età scolastica: 109.

Vaccinazioni complessivamente effettuate (al 15 maggio): 157.400 prime dosi, 143.726 seconde dosi, 108.526 terze dosi e 2.639 quarte dosi.

Somministrate 1.059 dosi nella settimana dal 9 al 15 maggio 2022, di cui 205 terze dosi e 798 quarte dosi.

ZONA VALLI ETRUSCHE: 583 nuovi casi positivi.

Bibbona 12, Campiglia Marittima 51, Casale Marittimo 3, Castagneto Carducci 29, Castellina Marittima 8, Cecina 116, Guardistallo 2, Montescudaio 10, Monteverdi Marittimo 2, Piombino 125, Riparbella 6, Rosignano Marittimo 136, Santa Luce 6, San Vincenzo 47, Sassetta 1, Suvereto 29.

Casi positivi ultimi 7 giorni persone in età scolastica: 95.

Vaccinazioni complessivamente effettuate (al 15 maggio): 102.957 prime dosi, 96.121 seconde dosi, 85.714 terze dosi e 2.213 quarte dosi.

Somministrate 855 dosi, nella settimana dal 9 al 15 maggio 2022 , di cui 149 terze dosi e 691 quarte dosi.

ZONA ELBA: 158 nuovi casi positivi.

Campo nell’Elba 20, Capoliveri 10, Marciana 8, Marciana Marina 7, Porto Azzurro 10, Portoferraio 90, Rio 13.

Casi positivi ultimi 7 giorni persone in età scolastica: 27.

Vaccinazioni complessivamente effettuate (al 15 maggio): 29.165 prime dosi, 28.498 seconde dosi, 19.550 terze dosi e 485 quarte dosi.

Somministrate 255 dosi nella settimana dal 9 al 15 maggio 2022, di cui 19 terze dosi e 235 quarte dosi.

ZONA VERSILIA: 551 nuovi casi positivi.

Camaiore 106, Forte dei Marmi 30, Massarosa 80, Pietrasanta 73, Seravezza 46, Stazzema 8, Viareggio 208.

Casi positivi ultimi 7 giorni persone in età scolastica: 81.

Vaccinazioni complessivamente effettuate (al 15 maggio): 125.007 prime dosi, 115.681 seconde dosi, 103.114 terze dosi e 1.613 quarte dosi.

Somministrate 619 dosi nella settimana dal 9 al 15 maggio 2022, di cui 154 terze dosi e 430 quarte dosi.

DATI SUI RICOVERI COVID

Questa la situazione dei ricoveri Covid specifica per ciascun presidio al 17 maggio 2022:

all’ospedale di Livorno ci sono 23 ricoverati per Covid, di cui nessuno in terapia intensiva;

ospedale di Lucca 17 ricoverati, di cui nessuno in terapia intensiva;

all’ospedale Apuane 15 ricoverati, di cui 1 in terapia intensiva;

ospedale Versilia 14 ricoverati, di cui nessuno in terapia intensiva;

all’ospedale di Pontedera 9 ricoverati, di cui nessuno in terapia intensiva;

ospedale di Cecina 12 ricoverati, di cui 1 in terapia intensiva;

all’ospedale di Barga 6 ricoverati, di cui nessuno in terapia intensiva.

Dunque, negli ospedali dell’Azienda USL Toscana nord ovest i ricoveri per “Covid-19” al 17 maggio sono in totale 96 (il 10 maggio erano 120) di cui 2 in terapia intensiva (il 10 maggio erano 6).

ALTRI DATI AZIENDALI SULL’ANDAMENTO DELLA PANDEMIA

Oggi (17 maggio) si sono registrati 2 decessi di persone residenti sul territorio dell’Azienda USL Toscana nord ovest, entrambi nell’ambito territoriale della Zona Alta Val di Cecina-Valdera.

Ieri (16 maggio) si sono registrati 4 decessi: 1 nell’ambito territoriale della Zona Lunigiana, 1 nell’ambito territoriale della Zona Valle del Serchio, 1 nell’ambito territoriale della Zona Piana di Lucca, 1 nell’ambito territoriale della Zona Livornese.

Nei sette giorni precedenti (dal 9 al 15 maggio) i decessi sono stati 30:

5 nell’ambito territoriale della Zona Alta Val di Cecina-Valdera;

2 nell’ambito territoriale della Zona Lunigiana;

1 nell’ambito territoriale della Zona Apuane;

2 nell’ambito territoriale della Zona Valle del Serchio;

3 nell’ambito territoriale della Zona Versilia;

2 nell’ambito territoriale della Zona Piana di Lucca;

3 nell’ambito territoriale della Zona Livornese;

9 nell’ambito territoriale della Zona Pisana;

3 nell’ambito territoriale della Zona Valli Etrusche.

DATI AZIENDALI SULL’ANDAMENTO DELLE VACCINAZIONI

Al 15 maggio 2022 le vaccinazioni effettuate sono 2.846.463, di cui 1.044.755 per prime dosi. Sono stati vaccinati 535.840 donne e 508.915 uomini.

