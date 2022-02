Covid, dall’11 febbraio: riaprono le discoteche, via mascherine e green pass illimitato

Home

7 Febbraio 2022

Livorno 7 febbraio 2022

Covid, cambiano le regole, parte la road map per il ritorno alla normalità

Il governo ha varato il nuovo decreto che allenta ulteriormente le misure anti COVID, a fronte della discesa della curva dei contagi nel nostro Paese. Insomma, si punta ad un ritorno graduale alla normalità, sia pure in tutta sicurezza.

Questo si tradurrà, a partire dall’11 febbraio, in una maggiore libertà per tutti i cittadini.

Quarantene dimezzate, si passa a 5 giorni per i non vaccinati; da venerdì 11 febbraio in zona bianca sparisce l’obbligo di mascherine all’aperto. (ma rimarrà in uso in tutti i luoghi chiusi come nei bar e nei ristoranti, nonché in cinema e teatri, palestre, centri fitness e sportivi) . Il Super green pass avrà durata illimitata. Queste le principali novità per il ritorno alla normalità.

Dalle scuole elementari fino alle superiori, i vaccinati e i guariti rimarranno in classe e i non vaccinati vedranno dimezzare i giorni di Dad

Sempre da venerdì 11 potranno riaprire anche le discoteche

Si potrà tornare a ballare, ma potrà farlo solo chi avrà il Green Pass rafforzato (guariti o vaccinati).

Se la discoteca è al chiuso sarà obbligatorio indossare la mascherina, tranne quando si sta in pista a ballare.

Nelle discoteche all’aperto si potrà stare invece senza mascherina.

Il limite di capienza di tutti i locali da ballo non può essere superiore al 75% all’aperto e al 50% al chiuso, rispetto a quella massima autorizzata.

