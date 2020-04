Home

Provincia

Campiglia

Covid: Distribuzione mascherine, l’elenco dei supermercati di Livorno e Provincia

Campiglia

19 aprile 2020

Covid: Distribuzione mascherine, l’elenco dei supermercati di Livorno e Provincia

Livorno 19 aprile 2020 – Parte domani (lunedì 20 aprile), con la consegna delle mascherine alla popolazione attraverso le farmacie e i supermercati, la seconda fase della campagna di prevenzione pubblica voluta dalla Regione Toscana.

Saranno gli operatori dell’ASL Toscana nord ovest, dell’Azienda Ospedaliera Pisana e dell’ESTAR, insieme alle associazioni di volontariato, che agli ingressi dei supermercati, dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 16.00, consegneranno un kit di 5 mascherine e daranno utili informazioni sul loro utilizzo.

Ecco l’elenco dei punti di distribuzione a Livorno e provincia

Livorno città

1 – LIVORNO VIA GRANDE 166/176 CONAD

2 – LIVORNO VIA DELL’ANTIMONIO 4/8 CONAD

3 – LIVORNO VIA FILZI, 1 LIDL

4 – LIVORNO Via Giovanni Gelati 4 UNICOOP TIRRENO

5 – LIVORNO Via Gino Graziani – Loc. PORTA A TERRA – Livorno UNICOOP TIRRENO

6 – LIVORNO NIEVO Viale Ippolito Nievo, 29/33 LIDL

In provincia di Livorno (i comuni sono messi in ordine alfabetico):

CAMPIGLIA MARITTIMA VIA DELL’AGRICOLTURA CONAD

CASTAGNETO CARDUCCI VIA VECCHIA AURELIA CONAD

CECINA VIA AURELIA SUD 2/A ANG.CORSO MATTEOTTI CONAD

CECINA VIA MAGONA, 2 LIDL

CECINA Via Pasubio UNICOOP TIRRENO

COLLESALVETTI VIA DELL’IMPRESA 14 CONAD

COLLESALVETTI VIA C. MARX 27 CONAD

COLLESALVETTI VIA NAPOLI, 2/4 LIDL

PIOMBINO VIA LERARIO GIOVANNI 105 CONAD

PIOMBINO P.zza Berlinguer UNICOOP TIRRENO

PIOMBINO Via Gori/Via Costa, 1 UNICOOP TIRRENO

PORTOFERRAIO ANTICHE SALINE CONAD

ROSIGNANO Via Aurelia, 639/641 UNICOOP TIRRENO

ROSIGNANO MARITTIMO VIA DELLA REPUBBLICA ANG. VIA DI GIACOMO SNC CONAD

ROSIGNANO MARITTIMO VIA PER ROSIGNANO 2/A CONAD

SAN VINCENZO Via Biserno ,58 UNICOOP TIRRENO

VENTURINA Via Don Sturzo UNICOOP TIRRENO