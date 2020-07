Home

14 Luglio 2020

Covid: Dpcm prorogato al 31 luglio. Oggi la giornata decisiva

Speranza illustrerà in Parlamento alle ore 20 il provvedimento

Italia (Livorno) 14 luglio 2020 – Il governo, come ha già anticipato il premier Giuseppe Conte, è intenzionato ad ampliare le misure eccezionali per la lotta al Covid-19

Intanto, oggi il governo approverà un nuovo dpcm per confermare il pacchetto di misure che scadono il 14 luglio

Sarà il ministro Roberto Speranza a presentare ed illustrare il provvedimento questa sera in Aula a Montecitorio

Per quanto riguarda invece per la proroga dello stato di emergenza, probabilmente al 31 ottobre, il governo dovrebbe presentare nei prossimi giorni

Questi alcuni dei provvedimenti che satanno presentati in aula questa sera e che dovrebbero slittare al 31 luglio:

Mascherine obbligatorie in luoghi chiusi, distanziamento sociale. Per quanto riguarda invece le riaperture slittano le riaperture di, fiere, congressi, e discoteche. Prorogato anche il lavoro a distanza

Per quanto riguarda il trasporto aereo ci sarà la stretta sui voli.

Verrà anche inserito il divieto d’ingresso per i passeggeri provenienti dai 13 Paesi inclusi nella black list decisa con ordinanza dal ministro della Sanità. Non è da escludere che la lista si allunghi ulteriormente visto l’andamento della pandemia in alcune aree del mondo

Per chi viaggerà in aereo dal 15 luglio sarà possibile portare il bagaglio a mano

Questo per evitare assembramenti nell’imbarco e nella discesa. In questo modo verrebbero ridotte al minimo le fasi di movimentazione

Gli indumenti personali come giacca, cappotto, etc etc.. dovranno essere custoditi in un apposito contenitore monouso, consegnato dal vettore al

momento dell’imbarco. Questo per evitare il contatto tra gli indumenti personali dei viaggiatori nelle stesse cappelliere