Covid e trasporto pubblico: Rossi firma ordinanza, bus pieni all’80%

9 Settembre 2020

Toscana (Livorno) 9 settembre 2020 – Firmata dal presidente della Regione Toscana una nuova ordinanza che recepisce il Dpcm emanato dal Governo lunedì scorso, 7 settembre 2020, in tema di trasporto pubblico locale e regionale. In particolare sono recepite le ulteriori disposizioni attuative date dal Governo, che:

per quanto riguarda il tpl prevedono la decisione di fissare il limite di utilizzo all’80% della capienza massima dei mezzi di trasporto.

Grazie al recepimento delle novità introdotte lunedì scorso ed ai 3 milioni di fondi aggiuntivi stanziati dalla Giunta regionale per integrare la normale programmazione dei servizi attraverso l’utilizzo di bus turistici e Ncc, tutte le corse di mezzi pubblici destinate a garantire i collegamenti con le scuole – come determinato nella ricognizione fatta dalle Province – potranno essere effettuate.

Restano in vigore tutte le ulteriori disposizioni di sicurezza:

obbligo di utilizzare la mascherina a bordo

l’incentivazione della bigliettazione elettronica

le sanificazioni ricorrenti da parte dei gestori del servizio di trasporto

tutte le altre misure a contrasto della diffusione del virus Covid 19 previste dal decreto-legge n. 19 del 25 marzo 2020; dal decreto-legge n. 33 del 16 maggio 2020 e dal relativo allegato; “Linee guida per le informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del Covid-19 in materia di servizio pubblico”.

Viene contestualmente revocata la precedente ordinanza regionale n. 74 e le relative linee guida, che sono sostituite con quelle allegate all’ordinanza n. 85.

Vedi qui le nuove linee guida

