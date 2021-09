Home

4 Settembre 2021

Livorno 4 settembre 2021 – Covid, ecco dove sono i positivi di oggi a Livorno e provincia

In Toscana oggi 4 settembre si sono registrati 491 nuovi casi, età media 39 anni. Un solo decesso

I ricoverati sono 459 (3 in più rispetto a ieri), di cui 59 in terapia intensiva (stabili)

Per quanto riguarda la provincia di Livorno si registrano 34 nuovi casi, vediamo nel dettaglio in quali comuni si trovano

Livorno città 14 positivi

Provincia di Livorno:

Campiglia Marittima 2, Castagneto Carducci 2, Cecina 3, Collesalvetti 1, Piombino 1, Rosignano Marittimo 5, San Vincenzo 2,

Isola d’Elba

Campo nell’Elba 1, Marciana 1, Rio, 2

