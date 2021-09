Home

Cronaca

Covid: Ecco dove sono i positivi di oggi a Livorno e provincia. In Toscana 303 casi

Cronaca

7 Settembre 2021

Covid: Ecco dove sono i positivi di oggi a Livorno e provincia. In Toscana 303 casi

Livorno 7 settembre 2021 – Covid: Ecco dove sono i positivi di oggi a Livorno e provincia

Quasi 5 milioni di vaccini somministrati in Toscana

Continua l’accesso libero in questi centri vaccinali per chi ancora non ha ricevuto la prima dose .

Vaccini attualmente somministrati: 4.976.095

I nuovi casi registrati in Toscana sono 303 su 19.300 test di cui 7.571 tamponi molecolari e 11.729 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 1,57% (5,3% sulle prime diagnosi).

Vediamo nel dettaglio in quale comune sono i nuovi 10 positivi registrati nelle ultime 24 ore nella provincia di Livorno

Livorno città:

8 positivi

Provincia:

Cecina1, Collesalvetti 1

Isola d’Elba

Nessun caso

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin