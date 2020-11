Home

Provincia

Cecina

Covid, Fondazione Livorno dona all’USL quattro macchinari per filtrare l’aria

Cecina

10 Novembre 2020

Covid, Fondazione Livorno dona all’USL quattro macchinari per filtrare l’aria

Livorno 10 novembre 2020

Quattro apparecchi per filtrare l’aria e regolare la pressione degli ambienti sanitari sono stati donati alla Usl Toscana nord ovest.

Saranno destinati agli ospedali della provincia, in particolare a Piombino e Cecina.

L’acquisto è stato deliberato dal Consiglio di Amministrazione di Fondazione Livorno che ha finanziato una spesa totale di oltre 54mila euro del fondo interventi straordinari.

Con la seconda ondata di contagi da Covid-19 stanno emergendo difficoltà ulteriori per le strutture ospedaliere.

Non solo per l’insufficienza di posti letto disponibili, ma anche per la necessità di dotare i presidi di nuove apparecchiature che si stanno rendendo indispensabili.

Continua pertanto l’impegno di Fondazione Livorno per contrastare l’emergenza pandemica.

Nel marzo scorso l’Ente ha sostenuto l’Usl con un plafond per l’acquisto di dispositivi sanitari destinati ai presidi ospedalieri e in particolare agli Spedali Riuniti di Livorno destinatari di 33 kit di caschi per la ventilazione e un ecografo portatile carrellato per il reparto di rianimazione.

Nello stesso mese l’Ente ha rafforzato il suo intervento a favore delle attività sociali e del volontariato del territorio della provincia di Livorno mobilitato per contrastare la diffusione del virus.

A questo scopo ha istituito un fondo di 100mila euro per fronteggiare i servizi di emergenza sanitaria, gli interventi sociali a supporto delle domiciliarità forzate di persone fragili, la consegna a domicilio di pasti e di medicinali, il supporto psicologico ecc.

Con questo ultimo intervento, indirizzato in particolare agli ospedali della provincia, sarà possibile rendere asettici gli ambienti destinati ai degenti.

Questi apparecchi, già in uso in altre strutture dell’Usl Toscana nord-ovest, permettono infatti, in questo periodo di emergenza; di creare aree idonee ad ospitare pazienti affetti da Covid-19.

Garantendo la purificazione dell’aria e creando, se necessario, una depressione nei locali, impediscono la diffusione del virus negli ambienti circostanti.

Tali dispositivi, prodotti in Finlandia, saranno consegnati in tempi brevi, una o due settimane; sono semplici da installare e da trasportare, e quindi possono anche essere trasferiti in altre strutture della Usl secondo le necessità.