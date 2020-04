Covid, Guida agli incentivi per imprese, professionisti, autonomi e subordinati

Home

Livorno 11 aprile 2020 – La Regione Toscana ha pubblicato la nuova edizione della ‘Guida di orientamento agli incentivi per le imprese e liberi professionisti’ (scaticabile in pdf al termine dell’articolo) aggiornata al 5 aprile 2020 contenente una sezione speciale con le misure prese a seguito della pandemia da Covid19. Curata da 12 anni, con aggiornamenti periodici, dal Settore politiche e iniziative per l’attrazione degli investimenti della Direzione generale della Giunta, questa prima edizione del 2020, che consta di 80 pagine, è stata realizzando dedicando uno specifico spazio a tutte le misure emanate a seguito della crisi economica da Coronavirus.

“Ringrazio gli uffici – afferma l’assessore regionale alle attività produttive Stefano Ciuoffo – per il lavoro svolto aggiornando, quasi in tempo reale, la pubblicazione. Sono stati inserite tutte informazioni contenute nei provvedimenti presi in queste settimane da più enti e rivolti a tanti soggetti, rendendole di facile lettura e raggruppandole per aree di interesse e beneficiari. In quella vera e propria di selva di testi tra Dpcm, Decreti, ordinanze e provvedimenti di varia natura, si fornisce così un primo orientamento sulle agevolazioni a cui possono accedere grandi, piccole, medie e micro imprese, cooperative, professionisti, lavoratori autonomi e subordinati”.

La guida illustra gli incentivi e le agevolazioni per imprese industriali, artigiane, turistiche e commerciali ed agricole. Dal microcredito alle garanzie, dal credito d’imposta per canoni di locazione e sanificazione ambienti di lavoro al fondo emergenze per il settore spettacolo, cinema e audiovisivo o per quelli aereo o crocieristico. Dal bonus 600 euro a quello baby-sitting. Ogni incentivo e agevolazione è descritto sinteticamente in una scheda informativa, con riferimenti e link ad approfondimenti e atti amministrativi. Vengono monitorati e raccolti tutti i tipi di opportunità emessi, oltre che dalla Regione, anche da Ministeri, Invitalia, Inps, Comuni stessi o altri soggetti. Opportunità per il sostegno all’impresa per tutti i campi di attività: dall’innovazione all’ambiente, dalla cultura all’agricoltura, per aiutare la competitività e la crescita del tessuto produttivo toscano. 80 pagine di schede, link, tabe lle e riferimenti facilmente consultabili, insomma un modo per districarsi tra le tante occasioni messe a disposizione e non lasciarsele scappare, uno strumento da diffondere e far conoscere”.

Guida Incentivi – aprile 2020