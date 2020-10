Home

25 Ottobre 2020

Covid, la Asl invita ad andare al pronto soccorso solo in caso di urgenze non rimandabili

Il richiamo della Asl al senso di responsabilità dei cittadini

Livorno 25 ottobre 2020

Covid, la Asl Toscana Nord Ovest con un comunicato chiede la collaborazione della cittadinanza

Vista la difficoltà del momento, l’Azienda USL Toscana nord ovest invita la popolazione a recarsi in Pronto Soccorso solo in caso di urgenze non rimandabili.

Questo richiamo al senso di responsabilità dei cittadini è necessario per poter assistere adeguatamente coloro che hanno veramente necessità del Pronto soccorso.

Si ribadisce quindi l’obiettivo generale di tutelare, insieme alla cittadinanza, anche le strutture sanitarie e gli operatori che vi lavorano per poter affrontare l’aumento dei contagi e le necessità assistenziali che si presentano ogni giorno con tutte le forze disponibili.