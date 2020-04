Home

Cronaca

Covid: “La finestra sul mondo”, il Comune organizza un concorso per bambini

Cronaca

7 aprile 2020

Covid: “La finestra sul mondo”, il Comune organizza un concorso per bambini

Il Comune promuove un concorso per bambini e ragazzi dal titolo “La finestra sul mondo”

Disegni e racconti per spiegare le emozioni durante l’emergenza coronavirus

Livorno, 7 aprile 2020 – “La finestra sul mondo” è questo il titolo del concorso promosso dal Comune di Livorno attraverso l’Ufficio Sistemi Scolastici Integrati Cred/Ciaf , rivolto alle classi delle scuole primarie e secondarie di primo grado.

Il Concorso è completamente gratuito e gli alunni/e possono partecipare con lavori di gruppo, o con elaborati individuali.

Si articola in due sezioni che hanno come tema “La finestra sul mondo”.:

realizzazione di un disegno (o altro elaborato grafico nella forma preferita) realizzazione di una forma di narrazione.

Tutti gli elaborati dovranno essere trasmessi, nei formati previsti dal regolamento, ad una casella mail dedicata.

Gli elaborati più significativi verranno scelti da una Giuria nominata dall’ente organizzatore e saranno premiati. A tutti i partecipanti sarà comunque consegnato un attestato di partecipazione per l’impegno dimostrato. È inoltre intenzione dell’Amministrazione organizzare, quando l’attuale emergenza si concluderà, una mostra degli elaborati, al fine di rendere pubblico l’impegno degli alunni e dei loro docenti.

Per partecipare è necessario inviare gli elaborati all’indirizzo di posta elettronica che il CRED ha appositamente dedicato finestrasulmondo@comune. livorno.it entro il 30 aprile.

In questo momento così delicato per tutti ma in particolar modo per i bambini/e e ragazzi/e, l’Amministrazione ha pensato di ideare un concorso a loro dedicato, per invitarli ad aprire virtualmente la finestra, unico mezzo che li collega all’esterno, ed affacciarsi in un mondo che va “al di là” delle loro case per comunicare le loro emozioni e i loro desideri.

“In una città deserta è necessario pensare che il “contagio”può essere fatto anche di gioco, di creatività, di fantasia, di colori, di parole, di tante emozioni” afferma la vicesindaca Monica Mannucci “Un gioco collettivo che sia in grado di superare le distanze di sicurezza imposte dai decreti e che faccia sentire i bambini e i ragazzi vicini tra loro in un altro modo. L’idea del concorso nasce prendendo spunto delle tante iniziative che questa emergenza ha visto rivolgere ai bambini, ai ragazzi e alle famiglie dell’intero territorio nazionale.”

Il tema che il CRED del Comune di Livorno ha individuato, è quello della “La Finestra sul mondo”, una finestra diversa da quella concreta, quella che sembra essere l’unica apertura verso l’esterno in questo momento storico.

“La nostra “Finestra sul mondo”” aggiunge la Vicesindaca “si riferisce a quella del cuore e a quella della mente, da cui entrano sia paura, tristezza, noia, ma anche speranza, pensieri positivi e fiduciosa attesa. L’invito è quello di raccontarsi, di usare il disegno o la poesia come strumento di rappresentazione delle emozioni, di aprire virtualmente questa finestra per dare vita ad un mondo che vada“al di là” delle nostre case.”