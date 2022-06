Home

15 Giugno 2022

Covid: le mascherine restano sui mezzi pubblici, in ospedale e Rsa

Livorno 15 giugno 2022

Stop alle mascherine sugli aerei mentre restano obbliogatori sui mezzi pubblici fino a settembre.

LSe qualcuno aveva pensato di dire addio definitivamente alla mascherina, sarà sicuramente rimasto deluso.

L’addio alle mascherine arriva infatti con delle eccezioni

Mentre decade l’obbligo di indossarle al cinema, al teatro e negli eventi sportivi al chiuso, dove saranno però raccomandate, così come non saranno obbligatorie ma raccomandate ai prossimi esami di maturità; rimane l’obbligo di indossarle fino al 30 settembre sui mezzi di trasporto, mentre si andrebbe verso lo stop sugli aerei.

Mascherine ancora sul volto, quindi, sui treni, bus e trasporti in generale, mentre c’è una valutazione in corso per gli aerei, per i quali si andrebbe comunque verso lo stop all’obbligo come indicato a maggio dagli Ecdc fermo la normativa dei singoli Stati. Prorogato al 30 settembre anche l’utilizzo obbligatorio di mascherine nella sanità e nelle Rsa.

Il decreto approvato in Consiglio dei ministri (Cdm) andrà in Gazzetta nei prossimi giorni. Nel frattempo il ministro Roberto Speranza firmerà un’ordinanza ponte identica alle disposizioni del Cdm per consentirne l’immediata vigenza.

