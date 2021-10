Home

25 Ottobre 2021

Covid, l’EMA avvia analisi su pillola antivirale. Sarebbe il primo farmaco orale per il trattamento della malattia

Scienza, Medicina – Livorno 25 ottobre 2021

In arrivo farmaco orale per il trattamento della malattia? La pillola si chiama molnupiravir

L’Ema (Agenzia Europea del Farmaco) sta revisionando i dati in suo possesso del farmaco antivirale molnupiravir da ingerire per via orale.

Molnupiravir per il trattamento di Covid‑19 negli adulti, è sviluppato da Merck Sharp & Dohme, in collaborazione con Ridgeback Biotherapeutics

Secondo i primi risultati delle sperimentazioni il farmaco può prevenire il ricovero o la morte nei pazienti.

Se l’EMA darà parere favorevole a questo farmaco orale, potrebbe essere la prima pillola antivirale per il trattamento del COVID-19 nell’Unione europea.

