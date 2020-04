Home

Covid Livorno, bollettino Usl: 2 casi positivi e 2 decessi in città

22 aprile 2020

Aggiornamento situazione Coronavirus “Covid-19” – Bollettino Usl Toscana Nord Ovest di mercoledì 22 aprile 2020, ore 18.30

Livorno 22 aprile 2020 – Si ricorda ancora che il flusso di validazione dei tamponi è continuo e che gli orari di estrazione dei dati delle persone risultate positive al test dai laboratori – da parte della Regione e dell’Azienda USL Toscana nord ovest – sono vicini (a metà giornata) ma non sempre sovrapponibili.

Inoltre, con la sua statistica l’Asl lavora sulla residenza delle persone e incrocia vari dati legati ai pazienti mentre l’informazione in possesso della Regione fa riferimento alla provincia di segnalazione.

Da qui la presenza di alcune piccole discrepanze tra il report regionale e quello aziendale, che vengono però riassorbite nel lungo periodo.

Nell’area vasta dell’Azienda USL Toscana nord ovest (che comprende anche l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana) si sono registrati 16 nuovi casi positivi, così suddivisi per Zona e per Comune di residenza.

NUOVI CASI

Zona Livornese: 2

Comuni: Livorno 2;

Elba: 0

Bassa Val di Cecina Val di Cornia: 0

2 casi da attribuire: altra Azienda, altra Regione o dati non disponibili.

Sul territorio dell’Asl Toscana nord ovest continua ad aumentare in maniera consistente il numero dei guariti: si sono registrate finora 325 guarigioni virali (i cosiddetti “negativizzati”) e 745 guarigioni cliniche e si è quindi arrivati ad un totale di 1079 guariti.

Questi, inoltre, i decessi che sono verificati tra ieri ed oggi sul territorio dell’Asl Toscana nord ovest:

uomo di 85 anni di Livorno;

donna di 93 anni di Livorno;

Si ribadisce anche che spetterà all’Istituto superiore di sanità attribuire in maniera definitiva le morti al Coronavirus: si tratta infatti di persone che avevano già patologie concomitanti.

Per quanto riguarda i ricoveri per “Covid-19”, inoltre, ad oggi sono in totale – negli ospedali dell’Azienda USL Toscana nord ovest – 215 di cui 44 in Terapia intensiva.

Dal monitoraggio giornaliero sono infine 7.773 le persone in isolamento domiciliare su tutto il territorio dell’Azienda USL Toscana nord ovest.