17 Marzo 2022

Covid, rinviato il concerto di Loredana Bertè al Verdi di Firenze

Firenze 17 marzo 2022

A causa ed in conseguenza della presenza di casi positivi al COVID-19 nelle maestranze e nello Staff dell’Artista, si rende necessario posticipare la data del concerto di Loredana Bertè prevista il 16 marzo al Teatro Verdi di Firenze al giorno 12 maggio 2022. I biglietti acquistati saranno validi per la nuova data.

Ci teniamo a tranquillizzare i fans dell’Artista: Loredana è risultata NEGATIVA.

La Produzione, l’Artista e lo Staff della medesima hanno a cura la tutela della salute nel luogo di lavoro intesa come bene primario costituzionalmente garantito.

Da ciò ne consegue la necessità, per la protezione di tutti, di procedere con il differimento della data del concerto.

