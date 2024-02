Home

Covid, Salvetti consegna una pergamena alla dott.ssa Filomena Marrelli, primario di pneumologia

10 Febbraio 2024

Livorno 10 febbraio 2024

Il sindaco Luca Salvetti ha ricevuto a Palazzo Comunale, la dott.ssa Filomena Marrelli, primario del reparto di Pneumologia dell’Ospedale di Livorno.

L’incontro, tenutosi nell’ufficio del Sindaco, è avvenuto a quattro anni dallo scoppio della pandemia di Covid: il caso del “paziente zero” di Codogno fu infatti identificato il 21 febbraio 2020.

Il Sindaco ha consegnato alla dott.ssa Marrelli una pergamena, per ricordare l’impegno della Dottoressa e del suo reparto, uno dei più coinvolti nella lotta al Covid. Questo il testo della pergamena:

“A quattro anni di distanza dall’inizio della prima devastante ondata pandemica in Italia, l’Amministrazione comunale esprime i più sentiti ringraziamenti alla Dott.ssa Filomena Marrelli per il suo prezioso lavoro in prima linea, la dedizione ai pazienti e la costante attenzione al benessere della comunità livornese, esempio e riferimento fondamentale in un periodo di grande difficoltà”.

Il Sindaco ha esteso i ringraziamenti a tutto il personale del reparto di Pneumologia, sottolineandone l’impegno, la grande professionalità, il valore umano e la disponibilità.

