Covid, Savetti consegnerà un riconoscimento alla Brigata Medica Internazionalista Cubana

27 Ottobre 2021

Domenica 31 ottobre ore 11,00 Sala Cerimonie

Covid, riconoscimento alla Brigata Medica Internazionalista Cubana intervenuta in aiuto all’Italia

Livorno, 27 ottobre 2021

Il sindaco Luca Salvetti consegnerà domenica 31 ottobre alle ore 11,00 in Sala Cerimonie a Palazzo Comunale, un riconoscimento e una pergamena ad una rappresentanza della Brigata Medica Internazionalista Cubana “Henry Reeve” che l’anno passato è intervenuta in Italia per aiutare i nostri medici nel periodo più drammatico della pandemia, attraverso l’invio di 91 persone tra medici e personale sanitario specializzati nel trattamento dei pazienti colpiti dal covid-19.

Oltre all’Italia, il personale sanitario cubano è stato inviato in svariati paesi del mondo, specie laddove il virus ha trovato una situazione sanitaria drammatica. Tutti questi paesi hanno ricevuto una combinazione di medici, infermieri e tecnici.

Il sindaco Luca Salvetti con questo riconoscimento intende evidenziare l’importante opera altruista, solidale e umanitaria compiuta nelle numerose missioni dal Contingente Internacional de Médicos Especializados en Situaciones de Desastres y Graves Epidemias “Henry Reeve”. L’evento si terrà alla presenza, oltre che del Sindaco, anche dell’assessora alla Cooperazione e Pace, Barbara Bonciani e delle massime autorità.

Le ragioni di questo premio nascono dalla collaborazione per mezzo della quale la Repubblica di Cuba e la Repubblica Italiana si sono aiutate e sostenute durante la pandemia Covid-19. La Brigata Medica che ha raggiunto il nostro Paese nelle fasi più drammatiche dell’emergenza sanitaria non è stata dimenticata, come dimostra anche la campagna di aiuti medici raccolti per Cuba da parte di AIEC.

