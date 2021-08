Home

Covid: “terapie precoci e il silenzio dei media”, in centinaia ad ascoltare Grimaldi (Foto)

24 Agosto 2021

Covid: “terapie precoci e il silenzio dei media”, in centinaia ad ascoltare Grimaldi (Foto)

Livorno 24 agosto 2021

Terapie precoci e il silenzio dei media, tantissime persone si sono riunite alla Terrazza Mascagni per ascoltare l’avvocato Erich Grimaldi. Molte le persone giunte da fuori Livorno e regione, alcuni provenivano da Milano, altri dal Piemonte

Queste alcune frasi di Erich Grimaldi:

“Questo percorso è iniziato perché la televisione pubblica non ha mai dato spazio all’argomento. L’approccio alla cura in fase precoce è vitale, ma ci censurano.

Noi portando la voce delle terapie domiciliari precoci in giro per l’Italia. Riempiamo tutte le piazze. Migliaia le persone che indossano le nostre magliette.

L’approccio alla cura in fase precoce è importante, così come è importante non lasciare a casa tante persone in vigile attesa»

