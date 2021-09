Home

Cronaca

Covid: terza dose di vaccino, c’è l’OK dell’AIFA

Cronaca

10 Settembre 2021

Covid: terza dose di vaccino, c’è l’OK dell’AIFA

Livorno 10 settembre 2021

Covid, l’Aifa dice sì alla terza dose di vaccino

Pronto il parere, si comincia dagli immunodepressi.

Per i richiami verranno utilizzati vaccini mRna, Pfizer o Moderna.

L’Aifa da il via libera alla terza dose del vaccino anticovid. Priorità sarà data, in una prima fase, ai:

soggetti immunodepressi, trapiantati, grandi anziani, ospiti delle Rsa e sanitari a maggiore rischio (ad esempio se in attività nei reparti Covid).

Sono queste, secondo quanto si apprende, le categorie per le quali la Commissione tecnico scientifica (Cts) dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) ha dato il via libera alla terza dose di vaccinazione anti-Covid.

Per i richiami, secondo le indicazioni del parere della Cts Aifa, verranno utilizzati i vaccini a mRna, ovvero i vaccini Pfizer e Moderna.

Nel parere della Commissione Aifa sulla terza dose per la vaccinazione anti-Covid non è inclusa la popolazione generale, perché per la valutazione del richiamo sulla popolazione più ampia sono attesi ulteriori dati.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin