Covid, torna a Livorno il camper GiovaniSiVaccinano stazionerà al Cisternone

15 Settembre 2021

LIVORNO, 15 settembre 2021

Torna a Livorno, dopo quasi due mesi di tappe in tutta la Toscana, il camper di GiovaniSÌ che ha portato la somministrazione della vaccinazione antiCovid prima nei luoghi turistici, come successo alla Rotonda Ciampi in agosto, e adesso nelle città vicino ai poli scolastici.

L’appuntamento è fissato per giovedì 16 settembre dalla 11 alle 14 nello slargo a fianco del Cisternone di Livorno (P.za del Cisternone) dove un’intera equipe vaccinale composta da medici, infermieri e personale amministrativo sarà a disposizione per chiunque debba ancora ricevere la prima dose.

Grazie al camper viene offerta a chiunque, ma preferibilmente ai minori, la possibilità di vaccinarsi con dosi Pfizer senza prenotazione. È sufficiente presentarsi con documento di identità valido, tessera sanitaria e, per velocizzare la procedura, con la modulistica scaricabile sul sito aziendale nella sezione “Come fare per” alla voce “Vaccino Covid19 consenso informato e scheda anamnestica” (https//www.uslnordovest. toscana.it/come-fare-per/6706- vaccino-covid19-consenso- informato-e-scheda-anamnestica ) già stampata e compilata.

Nel caso di minori è necessaria la presenza di entrambi i genitori o di uno con delega dell’altro secondo modulistica disponibile su sito (https//www.uslnordovest. toscana.it/moduli/7356- consenso-informato- vaccinazione-anti-covid19-per- minori).

In fase di vaccinazione sarà comunicata la sede del richiamo effettuato 28 giorni dopo, con possibilità di modifica nei termini previsti tramite la funzione “Modifica Prenotazione”, direttamente sul portale della Regione Toscana (https://prenotavaccino. sanita.toscana.it).

