Covid Toscana: 1626 positivi, 26 decessi. A Livorno e provincia 106 casi e 2 decessi

4 Aprile 2021

Toscana 4 aprile 2021

In Toscana sono 201.744 i casi di positività al Coronavirus, 1.626 in più rispetto a ieri (1.575 confermati con tampone molecolare e 51 da test rapido antigenico)

Il tasso dei positivi sale al 6,7%, su 16.389 tamponi molecolari e 8.001 tamponi antigenici rapidi,

Si registrano purtroppo altri 26 decessi :

12 uomini e 14 donne con un’età media di 80 anni che fanno salire a 5.454 il totale.

Relativamente alla provincia di residenza, le persone decedute sono:

4 a Firenze, 3 a Prato, 3 a Pistoia, 6 a Lucca, 1 a Pisa, 2 a Livorno, 4 a Arezzo, 3 a Siena.

In crescita i ricoveri: sono 1.888, 7 in più rispetto a ieri, di cui 274 in terapia intensiva che ne conta però meno 4.

Questi i dati diffusa dalla Regione.

I guariti crescono dello 0,7% e raggiungono quota 167.062 (82,8% dei casi totali).

Gli attualmente positivi sono oggi 29.228, +1,8% rispetto a ieri.

L’età media dei 1.626 nuovi positivi odierni è di 46 anni circa

Il 16% ha meno di 20 anni, il 22% tra 20 e 39 anni, il 34% tra 40 e 59 anni, il 21% tra 60 e 79 anni, il 7% ha 80 anni o più

Di seguito i casi di positività sul territorio con la variazione rispetto a ieri (1.575 confermati con tampone molecolare e 51 da test rapido antigenico).

Sono 54.606 i casi complessivi ad oggi a Firenze (525 in più rispetto a ieri), 17.989 a Prato (168 in più); 19.042 a Pistoia (100 in più), 11.663 a Massa (57 in più), 21.063 a Lucca (147 in più), 25.085 a Pisa (215 in più); 14.962 a Livorno (106 in più), 18.554 ad Arezzo (130 in più); 10.977 a Siena (125 in più), 7.248 a Grosseto (53 in più).

Sono 555 i casi positivi notificati in Toscana, ma residenti in altre regioni.

Sono 850 i casi riscontrati oggi nell’Asl Centro, 468 nella Nord Ovest, 308 nella Sud est.

Complessivamente, 27.340 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (512 in più rispetto a ieri, più 1,9%).

Sono 35.244 (1.389 in meno rispetto a ieri, meno 3,8%) le persone, anch’esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate.

Riguardo alla campagna vaccinale alle 12 di oggi sono state effettuate complessivamente 731.896 vaccinazioni, 17.164 in più rispetto a ieri (+2,4%)

